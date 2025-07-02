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Финансы

Нацбанк будет получать отчеты по всем счетам казахстанцев: как защитят персональные данные

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 17:57 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Обеспечение информационной безопасности – одна из важнейших задач финансовой системы. Для ее повышения Национальный банк Казахстана ввел новые требования для финансовых организаций. Разобраться в них сегодня, 2 июля 2025 года, помогли эксперты Fingramota.kz, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что Нацбанк будет получать отчеты о счетах казахстанцев.

Какие нововведения начинают работать?

Для снижения рисков утечки, кражи данных, фишинга и мошенничества важно контролировать безопасность информации о пользователе и процессы ее передачи.

С 1 июля 2025 года Национальный банк РК ввел обязательные новые требования к финансовым организациям. В результате банки, филиалы иностранных банков, а также АО "Банк Развития Казахстана" и АО "Казпочта" обязаны передавать в Нацбанк:

  1. Отчет о владельце банковского счета (вклада) – в течение 10 рабочих дней после получения или изменения данных.
  2. Отчет о договоре банковского счета (вклада) – также в течение 10 рабочих дней.
  3. Отчет о самом банковском счете – те же сроки.
  4. Месячный отчет о движении средств по счету – не позднее 10 рабочего дня следующего месяца.

Эта отчетность касается всех видов счетов – текущих, срочных, накопительных, инвестиционных, условных, в национальной и иностранной валютах, даже с нулевым остатком содержание отчетов будет включать:

  • Детали о владельце: категория пользователя (физлицо, ИП, юрлицо), год рождения, пол, гражданство, регион.
  • Условия договора: сумма, валюта, срок вклада, ставка, мультивалютность, возможность досрочного снятия.
  • Технические данные счета: валюта, остаток, назначение платежей и переводов.
  • Типологию операций: поступления, списания, начисления процентов, аресты и так далее.

Как обеспечивается защита личных данных

Для минимизации рисков при регулярной передаче данных предусмотрены меры защиты.

Так, информация по банковским счетам (вкладам) граждан анонимизируется. В частности, используется деперсонализация: вместо ИИН используется ДИН – уникальный шифрованный код длиной 15-64 символов, который невозможно преобразовать обратно в ИИН третьим лицам без специального оборудования и программного обеспечения. В результате только уполномоченные органы – Нацбанк, АРРФР, Фонд гарантирования вкладов и др. – могут по запросу получить настоящие ИИН/BIN через защищенные каналы.

Аналогично вместо ФИО применяется АИН – анонимный идентификационный номер.

Это решение позволяет усилить контроль за финансовыми потоками, борьбу с теневыми операциями, отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как защитить личные данные самостоятельно?

Казахстанцев призвали не забывать, что персональные данные нужно постоянно держать в безопасности. Им также напомнили основные правила, которым нужно придерживаться:

  1. Внимательно прочитайте договоры с банком: обратите внимание, как используются ваши данные и какие меры защиты предоставляет банк.
  2. При возникновении сомнений в достоверности операции незамедлительно запрашивайте выписку и проверяйте ее через мобильное или веб-приложение.
  3. Используйте только официальные каналы связи с банком, избегайте перехода по ссылкам из сообщений/звонков, представляющихся как "банк" или "Нацбанк".
  4. Настройте двухфакторную аутентификацию (2FA) для интернет-банкинга и мобильных приложений.
  5. Обновляйте операционную систему и программы на устройствах: банки и государственные сервисы требуют защищенные версии ПО.
  6. Устанавливайте на телефоны и ПК лицензионное антивирусное ПО, а при использовании Android – проверяйте права доступа приложений.
  7. Для подтверждения операций забудьте об отправке персональных данных (паролей, SMS-кодов) по телефону – банки никогда не просят поступать так.
  8. Храните резервные копии важных документов и выписок – локально или на зашифрованном облаке.
  9. Используйте сложные пароли и надежные менеджеры паролей.
  10. Настройте уведомления о всех входах в онлайн-банк и транзакциях – это позволит вовремя реагировать на подозрительные действия.
  11. Регулярно проверяйте свои банковские данные – если замечаете неизвестные операции, немедленно блокируйте карту/счет и обращайтесь в банк.

Фото: fingramota.kz

"Помните, что защита персональных данных – это не только обязанность финансовых организаций и государственных органов, но и ваша ответственность", – подчеркнули эксперты Fingramota.kz.

Fingramota.kz – это образовательный онлайн-ресурс, созданный Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) для повышения финансовой грамотности населения Казахстана.

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Подробнее о том, что нужно сделать казахстанцам, чтобы защитить свои персональные данные, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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