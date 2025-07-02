Нацбанк будет получать отчеты по всем счетам казахстанцев: как защитят персональные данные

Обеспечение информационной безопасности – одна из важнейших задач финансовой системы. Для ее повышения Национальный банк Казахстана ввел новые требования для финансовых организаций. Разобраться в них сегодня, 2 июля 2025 года, помогли эксперты Fingramota.kz, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что Нацбанк будет получать отчеты о счетах казахстанцев.

Какие нововведения начинают работать?

Для снижения рисков утечки, кражи данных, фишинга и мошенничества важно контролировать безопасность информации о пользователе и процессы ее передачи.

С 1 июля 2025 года Национальный банк РК ввел обязательные новые требования к финансовым организациям. В результате банки, филиалы иностранных банков, а также АО "Банк Развития Казахстана" и АО "Казпочта" обязаны передавать в Нацбанк:

Отчет о владельце банковского счета (вклада) – в течение 10 рабочих дней после получения или изменения данных. Отчет о договоре банковского счета (вклада) – также в течение 10 рабочих дней. Отчет о самом банковском счете – те же сроки. Месячный отчет о движении средств по счету – не позднее 10 рабочего дня следующего месяца.

Эта отчетность касается всех видов счетов – текущих, срочных, накопительных, инвестиционных, условных, в национальной и иностранной валютах, даже с нулевым остатком содержание отчетов будет включать:

Детали о владельце: категория пользователя (физлицо, ИП, юрлицо), год рождения, пол, гражданство, регион.

Условия договора: сумма, валюта, срок вклада, ставка, мультивалютность, возможность досрочного снятия.

Технические данные счета: валюта, остаток, назначение платежей и переводов.

Типологию операций: поступления, списания, начисления процентов, аресты и так далее.

Как обеспечивается защита личных данных

Для минимизации рисков при регулярной передаче данных предусмотрены меры защиты.

Так, информация по банковским счетам (вкладам) граждан анонимизируется. В частности, используется деперсонализация: вместо ИИН используется ДИН – уникальный шифрованный код длиной 15-64 символов, который невозможно преобразовать обратно в ИИН третьим лицам без специального оборудования и программного обеспечения. В результате только уполномоченные органы – Нацбанк, АРРФР, Фонд гарантирования вкладов и др. – могут по запросу получить настоящие ИИН/BIN через защищенные каналы.

Аналогично вместо ФИО применяется АИН – анонимный идентификационный номер.

Это решение позволяет усилить контроль за финансовыми потоками, борьбу с теневыми операциями, отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как защитить личные данные самостоятельно?

Казахстанцев призвали не забывать, что персональные данные нужно постоянно держать в безопасности. Им также напомнили основные правила, которым нужно придерживаться:

Внимательно прочитайте договоры с банком: обратите внимание, как используются ваши данные и какие меры защиты предоставляет банк. При возникновении сомнений в достоверности операции незамедлительно запрашивайте выписку и проверяйте ее через мобильное или веб-приложение. Используйте только официальные каналы связи с банком, избегайте перехода по ссылкам из сообщений/звонков, представляющихся как "банк" или "Нацбанк". Настройте двухфакторную аутентификацию (2FA) для интернет-банкинга и мобильных приложений. Обновляйте операционную систему и программы на устройствах: банки и государственные сервисы требуют защищенные версии ПО. Устанавливайте на телефоны и ПК лицензионное антивирусное ПО, а при использовании Android – проверяйте права доступа приложений. Для подтверждения операций забудьте об отправке персональных данных (паролей, SMS-кодов) по телефону – банки никогда не просят поступать так. Храните резервные копии важных документов и выписок – локально или на зашифрованном облаке. Используйте сложные пароли и надежные менеджеры паролей. Настройте уведомления о всех входах в онлайн-банк и транзакциях – это позволит вовремя реагировать на подозрительные действия. Регулярно проверяйте свои банковские данные – если замечаете неизвестные операции, немедленно блокируйте карту/счет и обращайтесь в банк.

Фото: fingramota.kz

"Помните, что защита персональных данных – это не только обязанность финансовых организаций и государственных органов, но и ваша ответственность", – подчеркнули эксперты Fingramota.kz.

Fingramota.kz – это образовательный онлайн-ресурс, созданный Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) для повышения финансовой грамотности населения Казахстана.

Подробнее о том, что нужно сделать казахстанцам, чтобы защитить свои персональные данные, можете узнать здесь.