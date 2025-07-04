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Финансы

Как изменился курс валют в Казахстане

курс доллара к тенге на Казахстанской фондовой бирже KASE, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 15:41 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 июля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 519,51 тенге, не изменившись за сутки.

Курс рубля составил 6,59 тенге (+0,0083).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,57 тенге (+0,09).

Торгов по евро не было, курс составляет 613,43 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 520-521,7 тенге, евро – по 608,5-613 тенге, рубли – по 6,5-6,6 тенге.

Мировые цены на нефть дешевеют после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость фьючерсов нефти марки Brent снизилась на 0,94% с предыдущей сессии, достигнув отметки 68,15 доллара за баррель.

В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 0,85%, до 66,43 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 519,57 тенге, евро – 612,78 тенге, рубля – 6,61 тенге, юаня – 72,56.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 июля, можно здесь.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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