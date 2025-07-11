Сокращение бедности и увеличение доходов: британское издание отметило рост уровня жизни в Казахстане

Британский финансовый журнал Global Banking & Finance Review опубликовал статью о повышении уровня жизни в Казахстане и перечислил меры, которые позволили этого достичь. Подробнее – в материале Zakon.kz.

По данным издания, Казахстан, известный своими природными ресурсами, все чаще получает признание за усилия по повышению уровня жизни граждан.

"Согласно официальной статистике, к 2024 году уровень бедности в стране снизился до 5% по сравнению с 46,7% в 2001 году. За тот же период реальная заработная плата выросла на 21%, что свидетельствует о многомерной трансформации, направленной на инклюзивный рост". Global Banking & Finance Review

Подчеркивается, что в отличие от многих развивающихся экономик, которые в значительной степени полагаются на прямые денежные выплаты для борьбы с бедностью, Казахстан делает акцент на создании рабочих мест и интеграции в рынок труда.

Одной из ключевых инициатив в этой области является "Инновационный навигатор проектов" Министерства труда и социальной защиты – цифровая платформа, которая отслеживает тенденции на рынке труда, анализирует инвестиционные потоки и прогнозирует потенциал занятости.

Главный редактор издания Ванда Рич отметила, что на данный момент платформа отслеживает 1383 инвестиционных проекта, направленных на создание более 220 000 новых рабочих мест общей стоимостью 73,7 трлн тенге. К 2025 году уже создано 30 660 рабочих мест.

Региональные дорожные карты занятости позволили более 250 000 граждан присоединиться к рабочей силе, включая 115 900 субсидированных рабочих мест, 66 600 мест на открытом рынке и 62 900 через частные инициативы. При этом около 90 000 рабочих мест, созданных в этом году, являются постоянными, что способствует долгосрочной социальной стабильности.

Помимо этого, предлагаются краткосрочные программы профессионального обучения с гарантированным трудоустройством для выпускников. Они ориентированы на уязвимые группы, такие как люди с инвалидностью, молодежь без формального образования и безработные выпускники. Для устранения дисбаланса в предложении рабочей силы по регионам используются гранты на переезд, добавила Ванда Рич.

В 2025 году более 6 трлн тенге было выделено на поддержку 4,7 млн уязвимых граждан, включая пенсионеров, людей с инвалидностью и многодетные семьи. Новая цифровая платформа, основанная на системе оценки уязвимости, помогает определять реальную финансовую потребность, обеспечивая справедливое и эффективное распределение ресурсов.

В настоящее время платформа проходит пилотное тестирование в отдельных регионах. Казахстан также ежегодно индексирует пенсии и пособия для более чем 4,7 млн получателей. Поэтапная реформа, начатая в 2023 году, к 2027 году увеличит базовую пенсию до 70% от базового стандарта, а максимальная достигнет 120%. В результате в 2023 году 2,3 млн пенсионеров получили увеличение пенсий в среднем на 28%. К началу 2025 года коэффициент замещения пенсий достиг 45,5%, что соответствует стандартам Международной организации труда (МОТ). Повышение прозрачности заработной платы и стимулы для госсектора.

В Global Banking & Finance Review также обращают внимание, что в 2024 году Казахстан утвердил новую методологию расчета минимальной заработной платы, основанную на медианных уровнях зарплат и производительности труда.

Эта система повышает предсказуемость зарплат, балансируя возможности работодателей и потребности работников. С 2020 по 2025 год зарплаты 1,2 млн государственных служащих значительно выросли. В частности, около 600 тыс. учителей и 40 тыс. социальных работников удвоили свои зарплаты в период с 2020 по 2023 год.

Медицинские работники также получили ежегодные повышения: 30% для врачей и 20% для медсестер, а еще 600 тыс. госслужащих получили поэтапное увеличение зарплат. В 2024 году страна ввела специальную социальную выплату для работников, занятых в опасных условиях, чтобы поощрять безопасность на рабочем месте и предотвращать профессиональные заболевания.

Авторы также отметили, что структурные реформы Казахстана не ограничиваются только социальным сектором. Так, в 2025 году ожидается запуск 45 новых инвестиционных проектов, которые создадут около 20 тыс. рабочих мест, в 2026 году – 98 проектов с 24 900 рабочими местами, а в 2027 году – 56 проектов с 27 700 рабочими местами.

По оценкам издания, с 2010 года реальные доходы домохозяйств выросли на 80%, даже в периоды кризисов. Это подкреплено увеличением социальных расходов: с 2010 по 2025 год консолидированные бюджетные расходы выросли с 4,5 трлн до 30,3 трлн тенге, а расходы на социальную защиту увеличились в 6,7 раза, достигнув 6 трлн тенге. На протяжении этого периода социальные расходы стабильно составляли около 20% национального бюджета.

В заключении авторы издания отметили, что интеграция цифровых платформ, фискального планирования и механизмов инклюзивной занятости демонстрирует, как социальные инвестиции могут соответствовать долгосрочной экономической устойчивости. Таким образом, несмотря на демографические изменения и глобальные неопределенности, траектория Казахстана отражает не только снижение уровня бедности, но и переориентацию на структурное процветание.

Добавим, что ранее правительство утвердило Программу действий правительства РК по достижению целей Национального плана развития РК до 2029 года.