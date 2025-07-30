Цены на нефть достигли 72 долларов впервые с июня: что поддержало рост котировок

Нефтяные цены уверенно растут с начала текущей недели на фоне последних новостей из США. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Цены на нефть во вторник выросли до 71,7 доллара за баррель, подорожав на 3,4% после заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести санкции против покупателей российской нефти, если Москва не прекратит боевые действия в Украине в течение 10 дней. По сообщению АФК, подобная угроза может привести к существенному снижению предложения на мировом нефтяном рынке.

"Крупнейшими импортерами российской нефти остаются Китай и Индия. В случае введения США вторичных санкций или тарифов против этих стран за продолжение поставок давление на рынок может усилиться. При этом поставки в большинство других государств и так остаются минимальными из-за санкций, введенных из-за военных действий РФ в Украине. Хотя Китай дал понять, что не намерен менять структуру закупок, Индия, напротив, демонстрирует готовность соблюдать западные ограничения, что может поставить под угрозу до 2,3 млн б/c российского экспорта нефти". АФК

Вместе с тем в среду, 30 июля, цена на нефть марки Brent превысила 72 доллара за баррель согласно данным Trading Economics. Отметим, что это максимальная цена за последние пять недель.

Фото: Zakon.kz

Таким образом, введение вторичных тарифов в отношении стран, продолжающих торговлю с Россией, может серьезно нарушить ситуацию на нефтяном рынке. Кроме этого, дополнительное влияние на рост цен оказала торговая сделка между США и ЕС. Несмотря на введение 15% тарифа на большинство европейских товаров, она позволила избежать более масштабной торговой войны, которая могла бы затронуть треть мировой торговли и ослабить спрос на топливо.

Как сообщалось ранее, по итогам переговоров президента Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен 27 июля в Шотландии США и ЕС достигли торгового соглашения. Cделка позволит ЕС избежать введения американской стороной пошлин в размере 30% с 1 августа. По условиям сделки американские пошлины на большую часть импорта из ЕС, включая автомобили, составят 15%.