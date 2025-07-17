Почему снова падает тенге – мнения экспертов

С чем связан рост курса доллара на текущей неделе и стоит ли ждать более существенного удорожания валюты – Zakon.kz выяснил у экспертов финансового рынка.

С начала текущей недели курс доллара постепенно дорожает. В период с 14 по 17 июля 2025 года курс вырос с 520,9 до 526,5 тенге, согласно данным Национального банка РК.

Фото: Национальный банк РК

Ведущий аналитик АФК Алмат Оракбай отмечает, что повышение доллара в последние дни сопровождалось высоким объемом торгов, что отражало некоторое усиление спроса на инвалюту со стороны корпоративного сектора и населения.

"Ключевую роль в ослаблении тенге в указанный период могли сыграть внутренние факторы. Среди них – активное освоение бюджетных средств, рост импортных платежей, увеличение валютных выплат по внешнему долгу, сезон отпусков, а также покупки для целей ЕНПФ". Алмат Оракбай

Он полагает, что дополнительно на ожидания участников рынка могло повлиять сообщение о том, что правительство пересмотрит базовый прогноз по курсу тенге на следующий год с 475 до 540 тенге за доллар (+13,7%) и снизит прогноз цены нефти с 75 до 60 долларов за баррель (-20%).

Кроме того, давление на тенге оказывает и неблагоприятная внешняя конъюнктура. В частности, снижение котировок нефти и рост индекса доллара усилили отток интереса от валют развивающихся рынков. Дополнительные риски формирует рост запасов нефти в США (+19,1 млн баррелей за неделю), поддерживающий опасения переизбытка предложения сырья, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность.

"Отсутствие урегулирования конфликта между Россией и Украиной в следующие 50 дней может спровоцировать серьезные санкции против российской нефти, ослабить рубль и через валютный канал оказать давление на тенге". Алмат Оракбай

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов связывает рост курса доллара к тенге с ускорением инфляции, которая в июне достигла 11,8%, а также с сезонными факторами.

"Как правило, когда инфляции ускоряется, то национальная валюта слегка ослабевает к более стабильным валютам, таким как доллар, евро, швейцарский франк". Расул Рысмамбетов

Эксперт полагает, что ускорение инфляции может быть связано с активными государственными расходами на строительство, ремонт дорог и развитие инфраструктуры. Так как летний период традиционно сопровождается не только отпускным сезоном, но и всплеском строительной активности.

Кроме того, финансист предположил, что в стране увеличилась денежная масса и оборот наличных средств, что также может способствовать повышенному потребительскому спросу, что в итоге отражается на росте цен и усиливает инфляционное давление.

На фоне этого не исключено, что небольшое ослабление тенге продолжится, однако осенью нацвалюта может вновь окрепнуть.

Алмат Оракбай добавил, что дальнейшая траектория курса тенге будет зависеть от соотношения экспортной валютной выручки и импорта, активности нетто-продаж иностранной валюты со стороны НБРК, субъектов КГС, экспортеров, а также от конъюнктуры на глобальных рынках капитала. Решение Федрезерва по процентным ставкам, заседание по которым ожидается в конце месяца, продолжит формировать глобальный спрос на долларовые активы.

Ранее председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на заседании правительства также озвучил причину ослабления тенге.