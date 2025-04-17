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Финансы

Тенге падает, золото растет: почему нацвалюта слабеет на этой неделе

тенге, золото, доллар, курс, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 12:26 Фото: Zakon.kz
В середине текущей недели курс национальной валюты вновь ослаб. В то же время стоимость золота как на местном, так и на мировом рынке уверенно растет. Подробнее – в материале Zakon.kz.

По итогам валютных торгов среды курс по паре USD/KZT резко вырос до 522,11 тенге за доллар, прибавив 5,1 тенге. Официальный курс Нацбанка на 17 апреля 2025 года составил 521,67 тенге за доллар. Таким образом, с понедельника курс вырос на 6,72 тенге.

Фото: Национальный банк РК

В Ассоциации финансистов Казахстана считают, что в условиях повышения цен на нефть в ходе торговой сессии ослабление нацвалюты, по всей вероятности, обусловлено преобладанием внутренних факторов.

"В частности, рост спроса на инвалюту мог быть связан с увеличением объемов расчетов по импортным контрактам, платежами по обслуживанию внешних обязательств, пересмотром курсовых ожиданий, а также продолжающимся оттоком средств нерезидентов". АФК

Отмечается, что объем вложений нерезидентов РК в ноты резко сократился на прошлой неделе – с 96,1 до 19,4 млрд тенге, или в пять раз.

Дополнительное давление на валюты развивающихся стран, включая тенге, оказывает сохраняющееся геополитическое напряжение между Китаем и США, усиливающее общий уровень внешней неопределенности.

Между тем золото достигло очередного рекорда в среду. Цена на драгметалл выросла до 3 364 доллара за тройскую унцию (+3,8%), что было обусловлено спросом на защитные активы на фоне сохраняющейся неопределенности в торговой политике США.

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 12:26
Цена на золото выросла до беспрецедентного уровня на фоне нового указа Трампа

В Казахстане стоимость золота также достигла очередного максимума. Если опираться на данные Нацбанка, то всего за неделю грамм золота подорожал почти на 4500 тенге, или на 8,8%, превысив отметку уже в 55 тыс. тенге.

Как рост цен на золото повлиял на стоимость мерных слитков в Казахстане, мы рассказывали в этой статье.  

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Ольга Кудряшова
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