Курс доллара вырос сразу на шесть тенге на торгах 17 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 июля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 532,74 тенге, поднявшись сразу на 6,05 тенге.

Средневзвешенный курс рубля вырос до 6,81 тенге (+0,06).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,09 тенге (+0,84).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 532,9-535,5 тенге, евро – по 614,5-619,5 тенге, рубли – по 6,69-6,81 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 17 июля.

Так, стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) выросла на 0,13 доллара и составила 68,65 доллара.

Цена барреля нефти марки Light на нью-йоркской товарной бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange), повысившись на 0,23 доллара, составила 66,61 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 526,5 тенге, евро – 611,64 тенге, рубля – 6,72 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 июля, можно здесь.