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Финансы

Падение и новый рост: что происходит с ценами на нефть на текущей неделе

нефть, цены, тарифы, США, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 17:46 Фото: freepik
Нефть демонстрирует разнонаправленную динамику на текущей неделе. После нескольких дней снижения цены снова показывают рост. Подробнее – в материале Zakon.kz.

На фоне сообщений о том, что Россия рассматривает возможность уступок президенту США Дональду Трампу, включая потенциальное соглашение о прекращении воздушных ударов по Украине, нефть подешевела на 1,6% во вторник. Как сообщили в АФК, нефть дешевела четыре сессии подряд, снизившись до 67,6 доллара за баррель.

Отмечается, что Кремль рассматривает различные варианты, включая паузу в авиаударах, чтобы избежать угрозы вторичных санкций со стороны президента США Дональда Трампа.

По данным аналитиков, цены на нефть отскочили от внутридневных минимумов после того, как Financial Times сообщила, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против так называемого "теневого флота" российских танкеров, если президент России не согласится на прекращение огня до пятницы. В АФК напомнили, что крайний срок для достижения перемирия между Россией и Украиной – 8 августа. Ожидается, что специальный посланник США Стив Уиткофф посетит РФ на этой неделе.

В то же время фьючерсы на нефть марки Brent в среду, 6 августа, поднялись выше 68 долларов за баррель, прервав четырехдневное падение.

Согласно информации Trading Economics инвесторы оценивают потенциальные изменения в поставках, поскольку Индия может сократить импорт российской нефти в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины за продолжающиеся закупки.

Фото: tradingeconomics

Трамп пригрозил повысить тарифы на индийские товары в течение 24 часов в попытке надавить на Россию с целью завершения войны в Украине.

Дополнительную поддержку ценам оказали данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,2 млн баррелей – значительно больше ожидаемых рынком 1,8 млн, что указывает на более высокий, чем предполагалось, спрос. Тем не менее, рост цен был сдержан опасениями переизбытка предложения после того, как ОПЕК+ недавно объявила о планах увеличить добычу нефти на 547 тыс. баррелей в сутки в сентябре. К слову, Казахстан также получил право нарастить добычу нефти в сентябре до 1,55 млн баррелей в сутки в рамках достигнутой 3 августа договоренности стран ОПЕК+.

Ранее Zakon.kz сообщал, что аналитики прогнозируют дальнейшее снижение котировок вплоть до диапазона от 65 до 67 долларов, поскольку значимых трендовых поддержек не наблюдается.

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Ольга Кудряшова
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