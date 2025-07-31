Курс доллара существенно снизился на торгах 31 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540,78 тенге, снизившись сразу на 5,42 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,71 тенге (+0,03).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,14 тенге (-0,73).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,9-542,5 тенге, евро – по 616,5-620,5 тенге, рубли – по 6,61-6,73 тенге.
Мировые цены на нефть меняются разнонаправленно на торгах 31 июля.
Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,11%, до 72,39 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,06%, до 70,04 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 546,36 тенге, евро – 630,44 тенге, рубля – 6,7 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 31 июля, можно здесь.