Доллар проиграл: какие валюты оказались дороже американской

Доллар США считается главной мировой валютой, однако по стоимости одной денежной единицы он уступает сразу нескольким денежным знакам. Какие валюты сегодня стоят дороже американской и почему это произошло, выяснял Zakon.kz.

Доллар – лишь десятый

Доллар США остается главной резервной валютой мира. По данным Международного валютного фонда (IMF), в первом квартале 2026 года на него приходилось 57,13% мировых валютных резервов центральных банков.

По данным Банка международных расчетов (BIS), американская валюта участвует примерно в 88% всех операций на мировом валютном рынке.

Cогласно отчету международной системы SWIFT, в январе 2026 года на доллар приходилось 49,7% международных платежей. Для сравнения: доля евро составляла около 22%, британского фунта – около 7%, японской иены и китайского юаня – примерно по 3%.

Тем не менее в рейтинге Forbes, где сравнивается стоимость одной денежной единицы по отношению к доллару США, американская валюта занимает лишь десятое место.

Какие валюты стоят дороже

Самой дорогой валютой мира остается кувейтский динар. По официальному курсу Нацбанка Казахстана он стоит 1530,21 тенге. На втором месте расположился бахрейнский динар – 1245,10 тенге. Третью строчку занимает оманский риал – 1220,42 тенге.

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Первые три места занимают валюты Кувейта, Бахрейна и Омана. Все три государства входят в число крупных экспортеров нефти и газа.

Высокие доходы от продажи энергоресурсов позволяют им поддерживать значительные золотовалютные резервы, низкую инфляцию и проводить консервативную денежно-кредитную политику. Дополнительную устойчивость обеспечивает фиксированный или жестко управляемый курс национальных валют по отношению к доллару США. При этом правительства этих стран в последние годы активно развивают финансовый сектор, логистику, туризм и другие отрасли, снижая зависимость экономик от нефтегазового сектора.

Четвертое место занимает иорданский динар. Хотя Иордания практически не добывает нефть, ее валюта также имеет фиксированный курс к доллару США. Стабильность динара обеспечивается политикой Центрального банка страны, который поддерживает валютную привязку с 1995 года.

Почему в десятке два фунта и два доллара?

Пятое место в рейтинге занимает британский фунт стерлингов стоимостью 632,56 тенге. Его позиции поддерживает не только одна из крупнейших экономик Европы, но и статус Лондона как одного из двух крупнейших мировых финансовых центров наряду с Нью-Йорком. По данным New Financial International Financial Centres Index 2026, именно США и Великобритания остаются единственными по-настоящему глобальными финансовыми центрами мира.

Шестую строчку занимает гибралтарский фунт – 610,81 тенге. Валюта британской заморской территории имеет фиксированный курс один к одному с фунтом стерлингов, поэтому практически полностью повторяет его динамику.

На седьмом месте находится доллар Каймановых островов стоимостью 563,82 тенге. Его курс также фиксирован по отношению к доллару США. Каймановы острова входят в число крупнейших международных финансовых центров Карибского региона и за последний год поднялись сразу на 18 позиций в Global Financial Centres Index, став вторым по значимости финансовым центром региона после Бермуд.

Восьмое место занимает швейцарский франк – 580,42 тенге. Во время мировых кризисов он традиционно считается одной из главных валют-убежищ благодаря политической стабильности Швейцарии, независимой политике Национального банка и высокой устойчивости финансовой системы. Европейский центральный банк относит швейцарский франк к числу классических Safe Haven Currencies (валюты-убежища) наряду с долларом США и японской иеной.

И, наконец, на 9-м месте евро стоимостью 542,16 тенге. Сегодня это официальная валюта 20 государств Европейского союза и вторая по значимости резервная валюта мира. По данным Европейского центрального банка, доля евро в мировых валютных резервах составляет около 20%, а сама валюта сохраняет статус второй по значимости в международной торговле, платежах и финансовых рынках.

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