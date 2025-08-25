Дорогой рубль в Казахстане: экономическая загадка или ловушка

Роль главного финансового индикатора в Казахстане много лет выполняет доллар – он формирует ожидания и определяет настроение рынка. Однако сегодня внимание аналитиков сместилось к рублю: его курс к тенге остается неоправданно высоким, сообщает Zakon.kz.

При этом эффект санкций и обилие российского импорта создают иллюзию "дорогого" рубля, за которую платят потребители Казахстана.

Доллар – универсальный барометр нестабильности

Интересную статистику приводит казахстанский экономист Эльдар Шамсутдинов. По данным поисковых систем, наибольший интерес к доллару фиксировался во времена кризисов.

2007-2008 годы: ипотечный кризис в США. Он обернулся глобальным финансовым шоком, но парадоксально укрепил доллар как актив-убежище: спрос на него взлетел во всем мире.

2018 год: первая тарифная война Трампа. Тогда доллар повел себя аномально: он падал на фоне роста волатильности, что вызывало тревогу по поводу его надежности как резервной валюты и одновременно вызвало рост его покупок населением.

2022 год: военный кризис. На фоне военных действий в Украине и турбулентности мировых рынков тенге ослаб почти на 7%, и Нацбанк был вынужден выйти с интервенциями на сотни миллионов долларов, чтобы удержать курс. Опасаясь девальвации, граждане снова кинулись покупать доллары, и правительство РК было вынуждено ввести специальную премию за сохранность тенговых депозитов.

В 2025 году доллар также продолжает играть ключевую роль: курс стабильно превышает 540 тенге за доллар, и спрос на него высок. Он остается не только средством сбережения, но и основной валютой для сделок вне банковской системы, особенно в секторе теневой экономики.

Рубль: спрос выше интереса

На фоне постоянной долларовой гегемонии интерес к рублю в Казахстане отмечался, пожалуй, лишь один раз. В конце 2014 года на фоне обвала мировых цен на нефть и санкционных ограничений в отношении России произошло резкое падение рубля и рост доллара. В Казахстане спрос на российскую валюту вырос необыкновенно: тесные торговые связи и расширение приграничных валютных операций сделали рубль важным инструментом в повседневных расчетах. Казахстанцы буквально сметали российские товары, ведь курс рубля к тенге упал почти на 40%.

"Но эта вспышка была краткосрочной. Уже в 2023 году рубль исчез из топа поисков, тогда как доллар закрепился на высоком уровне". Эльдар Шамсутдинов

И вот парадокс: при снижении интереса курс RUB/KZT на внутреннем рынке остается завышенным. При этом казахстанцы ощущают рубль "дорогим", полагая, что в классической модели рынка его цена должна быть сильно ниже.

Интересно, что интерес к рублю сосредоточен на севере Казахстана в приграничных регионах: СКО, Костанай и ЗКО чаще ищут рубль, что объясняется бытовыми и торговыми связями с Россией. А южные и западные области тяготеют к доллару: нефть и высокий уровень теневой экономики делают доллар базовой валютой.

"Интерес к доллару в регионах отражает более глубокие процессы. Там, где выше оборот наличных и сильнее теневая экономика, доллар используется как "рабочая" валюта для сделок, обходящих банковскую систему". Эльдар Шамсутдинов

Почему же сегодня рубль такой дорогой?

Причины здесь, по мнению аналитика, просты и циничны.

Рубль торгуется через доллар. Прямой пары RUB/KZT нет, и курс автоматически зависит от долларовой ликвидности.

Санкции сломали арбитраж. Механизмы выравнивания курсов перестали работать, а "коридор" цен расширился.

Импорт из России подпитывает спрос. Потоки товаров на миллиарды долларов идут через северную границу, что создает устойчивую потребность в рубле.

В результате рубль в Казахстане дорогой не потому, что он сильный, а потому, что рынок искажен.

При этом доллар остается абсолютным лидером. Он и эталон сбережений, и связующее звено между официальной экономикой и серым оборотом, и финансовый аргумент последней инстанции.

Фото: Zakon.kz

Что будет с рублем дальше?

По мнению экономистов, динамика последних недель может указывать на развивающуюся слабость рубля из-за давления фундаментальных факторов – снижения ключевой ставки, восстановления импорта, сокращения торгового профицита. Кроме того, геополитический оптимизм стремительно падает – перспективы урегулирования украинского конфликта вновь стали туманными, если не сказать больше.

Тем временем казахстанцы продолжают избавляться от рублей: спрос на валюту в минусе. В мае 2025 года чистый спрос на наличную российскую валюту в обменных пунктах в очередной раз ушел в минус и составил на 35,7 млрд тенге. Это означает, что покупки со стороны самих обменников превысили объемы проданного клиентам как раз на эту сумму.

Отметим также, что, по данным опроса Нацбанка РК, негативное влияние изменения курса тенге к российскому рублю увеличилось для предприятий всех отраслей, кроме сельского хозяйства, транспорта и складирования. Согласно документу, российский рубль доминирует во всех отраслях, кроме горнодобывающей промышленности, где преобладает доллар США.