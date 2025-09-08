#АЭС в Казахстане
Финансы

Сможет ли Нацбанк и правительство Казахстана действовать как единая команда

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 15:22 Фото: Zakon.kz
В своем Послании народу 8 сентября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил инфляцию как главную проблему страны и призвал правительство и Нацбанк работать как единая команда, "не занимаясь перетягиванием каната", сообщает Zakon.kz.

Одна цель при разных инструментах

По данным за август 2025 года, годовой уровень инфляции достиг 12,2%, а месячный – 1%, что делает задачу сдерживания роста цен особенно острой.

Экономических показателей и готового рецепта решения данной проблемы не существует. С ней сталкивается большинство государств, и она, по сути, универсальна, сказал президент, подчеркнув, что проблема инфляции в Казахстане приобрела особенно острый характер.

"Нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга. Мы должны преодолевать возникшие трудности с учетом передового мирового опыта, будучи готовыми принимать ответственность за непопулярные меры", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

Как отмечает финансист Арман Бейсембаев, ключевая сложность в тандеме правительства и Нацбанка заключается в фундаментальном различии их функций. Задача Национального банка – таргетирование инфляции и защита тенге. Для этого он использует инструменты денежно-кредитной политики, такие как базовая ставка, которая должна сдерживать рост цен.

В то же время, основная цель правительства – обеспечение экономического роста и занятости. Для ее достижения оно активно использует бюджетные программы, направляя средства в различные секторы экономики.

"Эти расходы, финансируемые в том числе из Национального фонда, значительно увеличивают денежную массу в стране, что, по сути, создает сильное проинфляционное давление".Арман Бейсембаев

Бюджетные вливания VS инфляция

Эта дилемма особенно заметна на примере секторов, которые дают быстрый мультипликативный эффект, - продолжает финансист. Например, строительство, куда идут огромные бюджетные вливания. Ранее это усиливалось льготными ипотечными программами, которые ежегодно вливали в экономику до полутора триллиона тенге ничем не обеспеченных денег.

Аналогичная ситуация происходит и с другими реформами.

"Рост цен на ГСМ, вызванный искоренением прошлых "ценовых перекосов", и реформа ЖКХ, требующая огромных бюджетных и потребительских вливаний, также подстегивают инфляцию, поскольку стоимость энергоносителей и коммунальных услуг заложена в цене практически любого товара".Арман Бейсембаев

Поиск компромисса

По мнению эксперта, основной причиной разногласий между регулятором и правительством является стратегия "роста ВВП любой ценой". Нацбанк, стремящийся снизить инфляцию с 12% до целевых 5%, сталкивается с проблемой избыточной денежной массы. В ответ на призывы правительства снизить базовую ставку для стимулирования бизнеса, Нацбанк отвечает, что это лишь ускорит рост цен.

"Выход из этого тупика возможен, если правительство пойдет на уступки, прежде всего, сократив бюджетные расходы. Это позволит Нацбанку снизить ставку, что, в свою очередь, даст толчок развитию реального бизнеса без риска гиперинфляции".Арман Бейсембаев

Кроме того, Нацбанк уже предпринимает самостоятельные шаги. Среди них – зеркалирование операций и введение минимального резервного требования (МРТ) для банков. Еще одной мерой является охлаждение потребительского кредитования, которое, по мнению эксперта, способствует притоку импорта, стагнации отечественного производства, а значит – и ослабления тенге.

Правительству и Нацбанку предстоит долгий путь поиска взаимовыгодного сотрудничества. Только работая в тандеме, они смогут выполнить поручение президента: добиться роста ВВП и одновременно снизить инфляцию до приемлемого уровня, подчеркивает Бейсембаев.

Ранее мы рассказали, что впервые с начала года в Казахстане зафиксирован нулевой рост цен на социально значимые продукты питания, что дает аналитикам повод для осторожного оптимизма

Андрей Зубов
