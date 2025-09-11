Китай вытесняет Россию в торговле с Казахстаном: что стоит за цифрами статистики

В импортной структуре Казахстана происходит тектонический сдвиг: Китай укрепляет свои позиции, обгоняя традиционного лидера – Россию. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, доля китайского импорта выросла с 20% в 2021 году до 28,6% в январе-июне 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Такая динамика стала возможной благодаря впечатляющему росту объема поставок китайских товаров. За период 2021-2024 годов он увеличился на 86%, с 8,2 до 15,3 млрд долларов.

В первой половине 2025 года импорт из КНР продолжил расти, прибавив еще 23% и достигнув 8,3 млрд долларов. По итогам полугодия Китай впервые стал главным импортером в Республику Казахстан, немного опередив Россию (доля России в импорте Казахстана на июнь 2025 года составила 28,5%).

Рост китайского присутствия заметен по всей стране, но особенно – в южных регионах. Экономист Ернар Серик отмечает, что в Шымкенте доля Китая в импорте увеличилась с 12% до 36%, в Жамбылской области – с 16% до 48%, а в Туркестанской – с 8% до 41%. При этом в области Жетысу ситуация уникальна: 83% импортируемых товаров приходится на КНР. В крупнейших городах, Алматы и Астане, доля Китая также выросла – до 30% и 23% соответственно.

В промышленных регионах динамика более умеренная. В Павлодарской области доля Китая поднялась с 8% до 21%, в Костанайской – с 9% до 23%, в Карагандинской – с 9% до 24%. А Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская области остаются наименее зависимыми от китайского импорта – его доля здесь составляет менее 10%.

"В целом, юг Казахстана все больше переходит на китайские товары, тогда как северные регионы, особенно приграничные, пока остаются под влиянием российского импорта. При этом важно учитывать, что значительная часть китайских товаров поступает через Алматы, откуда они затем распределяются по другим регионам страны". Ернар Серик

По мнению экономиста Руслана Султанова, важен и качественный сдвиг в импорте. Китай укрепляет позиции в тех сегментах, которые определяют будущее экономики РК: техника, электроника, автокомпоненты, оборудование. Особенно показателен рост доли в инвестиционных товарах – с 39% в 2021 году до 44% в 2025-м. В промежуточных товарах рост еще более заметен: с 13% до 24%.

"Фактически речь идет не просто о росте объемов, а о качественном изменении структуры импорта: Казахстан получает доступ к товарам, формирующим основу модернизации и промышленного развития". Руслан Султанов

Добавим, что Казахстан намерен еще сильнее развивать экономическое сотрудничество с Китаем, делая акцент на собственный транзитный потенциал. Укрепляя возможности Среднего коридора, страна рассчитывает на значительную долю логистических доходов. Согласно данным Бюро национальной статистики, по сравнению с предыдущим годом объем грузооборота вырос на 13,6%. Особенно высокие темпы зафиксированы в железнодорожных, трубопроводных и морских транспортах.

Значимость Китая как торгового партнера Центральной Азии подчеркивают и аналитики Евразийского банка развития.

"Торговля Центральной Азии с Китаем активно растет: доля – 25%. Объем взаимной торговли товарами между Китаем и странами Центральной Азии составил 66,2 млрд долларов в 2024 году. Он вырос в 2,8 раза относительно 2020 года". ЕАБР

При этом для отдельных стран Центральной Азии значимость торговли с Китаем существенно варьируется:

Туркменистан – наибольшая доля: 55% торгового оборота приходится на Китай;

Кыргызстан – около 35%;

Казахстан, Узбекистан и Таджикистан – в диапазоне 20–22%.

Аналитики ЕАБР прогнозируют, что рост взаимной торговли продолжится и будет поддерживаться значительным нереализованным торговым потенциалом, оцениваемым в 39,3 млрд долларов, или 60% от текущего товарооборота. Из них 32 млрд долларов – потенциальный экспорт Китая (авто, электроника, потребительские товары); 7,3 млрд долларов – экспорт Центральной Азии (медная продукция, золото, уран).

Ранее мы рассказали, как санкционные войны и противостояние крупнейших рынков мира отражаются на внешнеторговом обороте Казахстана.