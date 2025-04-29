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Где в Казахстане больше всего любят мясо: факты и статистика

мясо, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 10:28 Фото: pixabay
Структура потребительских расходов домашних хозяйств в Казахстане является важным индикатором уровня жизни и предпочтений населения. Анализ за несколько лет свидетельствует об улучшении продовольственного обеспечения населения страны, сообщает Zakon.kz.

Главные статьи продуктовых затрат: хлеб и мясо

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, наибольший вес в структуре расходов казахстанцев на продукты питания имеют две категории:

Мясо и мясопродукты. На их долю приходятся внушительные 16,9% от общих расходов на продовольствие. Это подчеркивает традиционно высокую роль мясных продуктов в рационе жителей Казахстана.

Хлебопродукты и крупяные изделия. Эта категория занимает второе место, составляя 7,7% продовольственных расходов.

Что и сколько едят казахстанцы?

В среднем по республике в 2024 году на душу населения приходятся следующие объемы потребления основных продуктов питания в год:

Фото: Zakon.kz

География вкусов: региональные лидеры потребления

Потребление продуктов питания сильно различается в зависимости от региона, отражая как доступность, так и культурные особенности.

"Мясные" регионы. Наиболее высокие показатели потребления мяса и мясопродуктов отмечены в области Жетысу (97,2 кг на человека), Жамбылской (95,6 кг) и Акмолинской (93,3 кг) областях. Самый низкий уровень мясного потребления – в городе Шымкенте (59,8 кг).

Рыбные предпочтения. Лидером по потреблению рыбы и морепродуктов стала Северо-Казахстанская область со средним показателем 21,0 кг на душу населения в год.

"Молочные" области. Наибольшее количество молока и молочных продуктов потребляется в Акмолинской области, где показатель достиг 294,6 кг на человека в год.

"Фруктовые районы". Среди всех регионов страны больше всего фруктов в среднем на душу населения потребляют жители Астаны – 100,2 кг в год.

Сладкоежки страны. Как выяснилось, титул главного любителя сладкого, судя по потреблению сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий, принадлежит области Улытау с показателем 60,6 кг на душу населения в год.

Также можно отметить, что в северных и центральных регионах в целом выше потребление молочных продуктов и яиц, а в крупных городах, помимо высокого потребления фруктов (как в Астане), может быть выше потребление овощей по сравнению со средними показателями.

Динамика еды: как меняется наше питание?

Анализ потребления за последние несколько лет (2020-2024) выявляет определенные тенденции.

В 2024 году по сравнению с предыдущим годом наблюдался рост потребления большинства основных групп продуктов питания.

На фоне общего роста выделяются хлебопродукты и крупяные изделия, потребление которых демонстрирует постепенное снижение с 140,3 кг в 2020 году до 123,5 кг в 2024 году на душу населения.

Потребление мяса и мясопродуктов, а также молока и молочных продуктов, напротив, показывает стабильную тенденцию к росту в рассматриваемый период.

Помимо долгосрочных трендов, существуют и сезонные колебания. Наиболее ярко они выражены в потреблении свежих овощей и фруктов. В III квартале (летний и раннеосенний период) традиционно отмечается пик их потребления, что логично связано со сбором урожая.

В целом общий рост потребления большинства продуктов питания свидетельствует об улучшении продовольственного обеспечения населения страны год от года.

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Андрей Зубов
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