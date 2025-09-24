Битва Давида и Голиафа: как малый бизнес превосходит гигантов Казахстана

Традиционное представление о том, что основу экономики формируют крупные предприятия, уступает место новой реальности: именно малый бизнес стал самым динамичным и эффективным ее двигателем, сообщает Zakon.kz.

Устойчивый рост против нестабильной динамики

Взглянув на данные БНС АСПиР РК за последнее десятилетие, можно увидеть, что количество зарегистрированных юридических лиц в стране выросло почти на 50% – с 360 287 в 2015 году до 536 241 в 2024-м. Этот рост, в среднем составляющий 4,5% ежегодно, в основном обеспечивается МСБ, количество которого стабильно увеличивается в среднем на 4,6% каждый год.

В отличие от малых компаний, динамика средних и крупных предприятий имеет менее устойчивый характер. Несмотря на общий рост, в 2016, 2017 и 2019 годах их число незначительно, но все же снижалось (на 1,3%, 1,4% и 3,1% соответственно). Это подчеркивает, что именно малый бизнес является более гибким и стабильным в долгосрочной перспективе.

Среди отраслей по-прежнему лидирует сфера "Оптовой и розничной торговли", на которую приходится 26,9% всех зарегистрированных юрлиц. Далее следуют "Строительство" (13,4%) и "Предоставление прочих видов услуг" (10,1%). Совокупно эти три вида деятельности охватывают более половины зарегистрированных компаний.

Наибольшая концентрация бизнеса наблюдается в крупных городах: Алматы (28,4%), Астана (19,6%) и Шымкент (5,4%). Самые низкие показатели зарегистрированных юридических лиц зафиксированы в областях Улытау (0,5%), Жетысу (1,6%) и Абай (1,6%).

Материал по теме МСП в Казахстане: торговля и услуги заняли половину рынка

Битва за рентабельность

Данные за II квартал 2025 года, предоставленные экономистом Русланом Султановым, показывают, насколько эффективным стал малый бизнес.

При почти одинаковой выручке (26,2 трлн тенге у малого бизнеса и 26,4 трлн тенге у крупных и средних предприятий) малые компании заработали на 760 млрд тенге больше. Их прибыль составила 4,36 трлн тенге против 3,6 трлн тенге у гигантов. Это преимущество отразилось и в рентабельности: 16,6% у малого бизнеса, что на 3,3 процентных пункта выше, чем у крупных компаний (13,3%).

Секрет такой эффективности кроется не только в более гибкой структуре затрат, о чем свидетельствуют данные по материальным расходам (28% у малых против 54% у крупных). Другие важные факторы, которые помогают малому бизнесу быть настолько эффективным, включают:

Гибкость и скорость принятия решений. Малые компании не обременены бюрократией и сложными корпоративными структурами, что позволяет им быстрее реагировать на изменения рынка и адаптироваться к новым условиям.

Малые компании не обременены бюрократией и сложными корпоративными структурами, что позволяет им быстрее реагировать на изменения рынка и адаптироваться к новым условиям. Сфокусированность. В отличие от крупных корпораций, которые часто работают в нескольких сферах, малые предприятия обычно сфокусированы на узкой нише, что позволяет им достигать высокой экспертизы и оптимизировать процессы.

В отличие от крупных корпораций, которые часто работают в нескольких сферах, малые предприятия обычно сфокусированы на узкой нише, что позволяет им достигать высокой экспертизы и оптимизировать процессы. Отсутствие высокой долговой нагрузки. У малого бизнеса, как правило, нет такого сильного баланса активов, как у крупных компаний, но при этом отсутствует и высокая долговая нагрузка, что делает его более устойчивым к внешним шокам.

От активов к людям

Крупный сектор, безусловно, формирует стратегический каркас экономики, владея активами на 167 трлн тенге (из которых 63% – долгосрочные) и имея высокую долговую нагрузку. Однако именно малые предприятия стали ее динамичным двигателем.

Они не только демонстрируют высокую рентабельность, но и являются ключевыми работодателями, обеспечивая занятость для 1,6 млн человек со средней зарплатой 349 тыс. тенге.

Ранее мы рассказали, в каком регионе Казахстана проживают самые активные предприниматели.