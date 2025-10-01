Стратегия сбережений: какие депозиты в Казахстане самые выгодные

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов, в сентябре 2025 года рынок тенговых депозитов продемонстрировал устойчивое равновесие. Основной марафон повышения ставок, последовавший за решением Нацбанка о поднятии базовой ставки до 16,5%, завершился, сообщает Zakon.kz.

Сейчас рынок стабилен: как сообщает КФГД, лишь два банка провели точечные изменения в сентябре, что говорит об общей адаптации к текущим условиям.

С учетом того, что инфляция в августе составила 12,2%, большинство предложений банков уверенно обеспечивают реальную доходность по тенговым вкладам. Вопрос лишь в том, готовы ли вы пожертвовать доступом к своим деньгам ради нескольких дополнительных процентов.

Где прячется максимальная ставка?

Каждый банк самостоятельно определяет ставки, но общая картина ясна: чем меньше у вас свободы действий, тем выше ваш доход.

Лидеры по процентам. Самые высокие ставки традиционно предлагают сберегательные депозиты. Максимум достигает 19,0% (в рамках промо-акций) и 18,4% для вкладов с правом пополнения. Выбирая этот сегмент, вы соглашаетесь на самое жесткое условие: при досрочном расторжении вы теряете все начисленное вознаграждение.

Золотая середина. Срочные депозиты с пополнением предлагают компромисс. Здесь можно найти до 18,0% на коротких сроках или до 15,0% на годовом сроке.

Гибкость превыше всего. Если вы держите "подушку безопасности" и вам нужен свободный доступ к средствам, ваш выбор – несрочные депозиты. Здесь максимальная ставка составляет 15,7%. Банки в этом сегменте (который представлен 17 участниками) держат ставки максимально близко к базовой ставке НБРК.

Точечные изменения в конкурентной борьбе

Тот факт, что в сентябре ставки меняли всего два банка, подтверждает общую стабилизацию. Тем не менее, даже эти единичные сдвиги показывают, где именно идет борьба за клиента:

Один средний банк повысил ставку по срочному вкладу на 12 месяцев сразу на 3,0 п.п. Другой банк, управляя своей ликвидностью, понизил ставку на коротком сроке, но повысил на более длинном, также на 3,0 п.п. Один мелкий банк, стремясь привлечь средства, повысил ставку по сберегательному вкладу без пополнения на 0,1 п.п.

Такие шаги свидетельствуют об устойчивой конкурентной среде: банки ищут свою нишу и баланс между привлечением денег и своими внутренними расходами.

Финансовая безопасность и условия КФГД

Надежность ваших сбережений обеспечивается гарантией КФГД. Сумма гарантийного возмещения зависит от типа вклада:

по сберегательным вкладам в тенге – не более 20 млн тенге;

по иным депозитам в тенге – не более 10 млн тенге.

При выборе вклада важно учитывать не только процент, но и финансовую устойчивость банка. Всегда внимательно ознакомьтесь с условиями договора, особенно с пунктами о пополнении и условиях частичного или полного изъятия средств.

Следующим важным событием для рынка станет решение Национального банка по базовой ставке, которое будет объявлено 10 октября 2025 года. Оно даст новый ориентир для дальнейшей динамики депозитных ставок.

Ранее мы сообщили, что на депозитах граждан в банках Казахстана накопилась рекордная сумма – свыше 26 трлн тенге.