#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Финансы

Цены популярных криптовалют на 18 октября

, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 17:09
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 107 126,6 $; изменения за 24 часа: +1,66%.

Ethereum (ETH): 3 881,75 $; изменения за 24 часа: +2,84%.

Tether (USDT): 1,0012 $; изменения за 24 часа: +0,06%.

BNB (BNB): 1 101,48 $; изменения за 24 часа: +3,49%.

USD Coin (USDC): 0,9996 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,187803 $; изменения за 24 часа: +3,05%.

Cardano (ADA): 0,6384 $; изменения за 24 часа: +3,43%.

По состоянию на 18 октября 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 536,32 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Цены на популярные криптовалюты на 18 февраля
17:03, 18 февраля 2024
Цены на популярные криптовалюты на 18 февраля
Цены на популярные криптовалюты на 18 ноября
17:26, 18 ноября 2023
Цены на популярные криптовалюты на 18 ноября
Цены на популярные криптовалюты на 8 октября
16:42, 08 октября 2023
Цены на популярные криптовалюты на 8 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: