Цены популярных криптовалют на 18 октября

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 107 126,6 $; изменения за 24 часа: +1,66%.

Ethereum (ETH): 3 881,75 $; изменения за 24 часа: +2,84%.

Tether (USDT): 1,0012 $; изменения за 24 часа: +0,06%.

BNB (BNB): 1 101,48 $; изменения за 24 часа: +3,49%.

USD Coin (USDC): 0,9996 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,187803 $; изменения за 24 часа: +3,05%.

Cardano (ADA): 0,6384 $; изменения за 24 часа: +3,43%.

По состоянию на 18 октября 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 536,32 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.