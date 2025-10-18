Цены популярных криптовалют на 18 октября
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 107 126,6 $; изменения за 24 часа: +1,66%.
Ethereum (ETH): 3 881,75 $; изменения за 24 часа: +2,84%.
Tether (USDT): 1,0012 $; изменения за 24 часа: +0,06%.
BNB (BNB): 1 101,48 $; изменения за 24 часа: +3,49%.
USD Coin (USDC): 0,9996 $; изменения за 24 часа: -0,03%.
Dogecoin (DOGE): 0,187803 $; изменения за 24 часа: +3,05%.
Cardano (ADA): 0,6384 $; изменения за 24 часа: +3,43%.
По состоянию на 18 октября 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 536,32 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.
