Золото подешевело на 6200 тенге: рынок вошел в фазу коррекции

На рынке драгоценных металлов – редкое явление: золото дешевеет. По данным Национального банка Казахстана, на 7 ноября 2025 года грамм золота стоит 67 819,59 тенге, тогда как две недели назад – 74 023,81 тенге. Потеря составила 6 204 тенге, или 8,4%, сообщает Zakon.kz.

Для внутреннего рынка – ощутимая коррекция. Но если взглянуть на динамику шире, становится ясно: это всего лишь передышка после стремительного роста. Год назад, 7 ноября 2024 года, грамм золота стоил 43 135,76 тенге, и с тех пор цена выросла более чем на 24 000 тенге, что эквивалентно росту на 57,2%.

От эйфории к выравниванию

На глобальных площадках ситуация схожая. На бирже Chicago Mercantile Exchange унция золота сегодня (на 11.00 Астаны) стоит 4 005 доллара – это почти +16% за три месяца, но при этом минус с 4 360 долларов за последние 16 дней (минус 8,4% – как и в Казахстане).

После рекордного октябрьского ралли цены, по сути, вернулись в реальность, – считает старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Фиксация прибыли остановила рекордное ралли, пик которого был достигнут 20 октября. Рынок оказался в зоне сильной перекупленности после рекордного притока глобальных инвестиций в 34,2 млрд долларов". Ергазы Таубаев

По словам специалиста, на настроение игроков повлияли и дипломатические сигналы – встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина смягчила тон в американо-китайских отношениях, снизив привлекательность золота как защитного актива. Кроме того, завершился сезон индийских покупок, традиционно подогревающий спрос на драгоценные металлы в Азии.

Фото: Zakon.kz

Азия снова в игре

Тем временем в Азии золото понемногу восстанавливает позиции, – отмечает аналитик Аюшман Оджа (Ayushman Ojha) из Investing.

"Цены на золото немного выросли в ходе азиатских торгов в пятницу на фоне ослабления доллара США и ожиданий нового снижения ставки ФРС. Однако неделя для золота все равно может завершиться третьим подряд снижением". Аюшман Оджа

Шатдаун и индекс доллара

На мировом валютном рынке индекс доллара удерживается ниже 100 пунктов, что делает золото дешевле для держателей других валют.

Дополнительное влияние оказывает шатдаун правительства США, который тянется уже второй месяц, парализовав публикацию официальной статистики по занятости и инфляции. Без данных инвесторы полагаются на частные опросы, и те сигнализируют о замедлении рынка труда.

Фондовые рынки нервничают

Параллельно фондовые индексы по всему миру продолжают снижение. Особенно страдают технологические акции, где вновь всплыли разговоры о переоцененности. На этом фоне часть инвесторов возвращается к традиционным активам-убежищам – золоту и казначейским облигациям США.

Однако общий тренд остается сдержанным. После осеннего пика золото теряет темп, и даже падение фондовых рынков пока не возвращает ему былой блеск.

