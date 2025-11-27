#АЭС в Казахстане
Финансы

Кто одевает казахстанцев: Китай и Турция сокращают поставки, Россия и Бангладеш набирают долю

Население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 16:09 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Главное изменение на рынке одежды Казахстана за девять месяцев 2025 года – общий импорт упал на 28% и составил 91,8 тыс. тонн. Причина – значительное сокращение поставок из Китая и Турции на фоне роста закупок у других стран, сообщает Zakon.kz

КНР остается крупнейшим поставщиком одежды в Казахстан с долей 39%, но объемы ввоза демонстрируют высокую волатильность. Как посчитали специалисты Первого кредитного бюро, за январь-сентябрь из Китая в страну поступило 35,6 тыс. тонн одежды – на 49% меньше, чем в 2024 году. В денежном выражении это составило 445,1 млн долларов, что на 51% меньше.

Текущий показатель – самый низкий с 2020 года и коррекция после исторического пика 2023 года, когда импорт подскочил на 75%.

Фото: DATA HUB

Многие эксперты связывают падение китайских поставок с тем, что в предыдущие годы рынок был перегружен одеждой стиля everyday wear (повседневная одежда. – Прим. ред.), а теперь спрос смещается в сторону товаров с другим уровнем качества, что приводит к естественной коррекции объемов импорта.

Вслед за товарами из КНР снизился на 31% и турецкий импорт (9% рынка), составив 8,2 тыс. тонн. В денежном выражении показатель просел на 30% – до 152,1 млн долларов.

Фото: DATA HUB

Однако спад, сформированный Китаем и Турцией, был частично компенсирован ростом по другим направлениям. Например, закупки одежды в России увеличились на 13%, до 23,4 тыс. тонн, в Бангладеш – на 20%, до 4,5 тыс. тонн.

При этом аналитики отмечают, что импорт одежды практически целиком идет на покрытие потребностей внутреннего рынка – экспорт и производство на его фоне смотрятся ничтожными.

Отметим, что и в общей структуре импорта произошел ключевой сдвиг. С начала 2025 года первое место по доле импорта в РК занимал Китай (29,1% от общего объема импорта), а в августе крупнейшим торговым партнером по импорту стала Россия с долей 29,4%. В пятерку крупнейших также вошли Германия (4,6%), Республика Корея (3,7%) и США (3,5%). Замыкает топ-6 Турция (2,5%).

Ранее мы рассказали, какие наряды будут в тренде на Новый год.

Андрей Зубов
