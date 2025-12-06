#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 декабря

обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 13:20 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 6 декабря 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 504,61 тенге; евро – 587,93 тенге; российский рубль – 6,63 тенге; китайский юань – 71,36 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

504,91 тенге на покупку, 511,91 тенге на продажу.

Курс евро:

584,78 тенге на покупку, 594,78 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,45 тенге на покупку, 6,60 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

507,19 тенге на покупку, 509,99 тенге на продажу.

Курс евро:

588,97 тенге на покупку, 594,70 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,49 тенге на покупку, 6,62 тенге на продажу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 13:20
В Казахстане стало слишком много денег: Нацбанк назвал еще одну причину рекордной инфляции

Ранее в Минфине поделились хорошими новостями для налогоплательщиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 ноября
12:00, 23 ноября 2025
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 ноября
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 ноября
12:21, 22 ноября 2025
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 ноября
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 ноября
11:03, 15 ноября 2025
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 ноября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: