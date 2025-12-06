Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 декабря

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 6 декабря 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 504,61 тенге; евро – 587,93 тенге; российский рубль – 6,63 тенге; китайский юань – 71,36 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 504,91 тенге на покупку, 511,91 тенге на продажу. Курс евро: 584,78 тенге на покупку, 594,78 тенге на продажу. Курс рубля: 6,45 тенге на покупку, 6,60 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 507,19 тенге на покупку, 509,99 тенге на продажу. Курс евро: 588,97 тенге на покупку, 594,70 тенге на продажу. Курс рубля: 6,49 тенге на покупку, 6,62 тенге на продажу. Материал по теме В Казахстане стало слишком много денег: Нацбанк назвал еще одну причину рекордной инфляции Ранее в Минфине поделились хорошими новостями для налогоплательщиков.

