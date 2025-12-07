Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 декабря
По состоянию на 7 декабря 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 504,61 тенге; евро – 587,93 тенге; российский рубль – 6,63 тенге; китайский юань – 71,36 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
504,92 тенге на покупку, 511,92 тенге на продажу.
Курс евро:
584,79 тенге на покупку, 594,79 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,45 тенге на покупку, 6,60 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
507,65 тенге на покупку, 510,44 тенге на продажу.
Курс евро:
589,29 тенге на покупку, 595,09 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,49 тенге на покупку, 6,62 тенге на продажу.
