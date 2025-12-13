#Казахстан в сравнении
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 декабря

Доллары, доллар, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 11:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 13 декабря 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 522,24 тенге; евро – 611,66 тенге; российский рубль – 6,55 тенге; китайский юань – 74,10 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

520,50 тенге на покупку, 527,50 тенге на продажу.

Курс евро:

609,62 тенге на покупку, 619,59 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,45 тенге на покупку, 6,60 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

521,89 тенге на покупку, 523,98 тенге на продажу.

Курс евро:

611,39 тенге на покупку, 616,74 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,48 тенге на покупку, 6,59 тенге на продажу.

, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 11:16
Безналичные расчеты в Казахстане достигли исторического максимума, но с большой оговоркой

Казахстанцы не верят в снижение инфляции даже через пять лет, следует из опроса Нацбанка.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
