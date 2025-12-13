Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 декабря
По состоянию на 13 декабря 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 522,24 тенге; евро – 611,66 тенге; российский рубль – 6,55 тенге; китайский юань – 74,10 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
520,50 тенге на покупку, 527,50 тенге на продажу.
Курс евро:
609,62 тенге на покупку, 619,59 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,45 тенге на покупку, 6,60 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
521,89 тенге на покупку, 523,98 тенге на продажу.
Курс евро:
611,39 тенге на покупку, 616,74 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,48 тенге на покупку, 6,59 тенге на продажу.
Материал по теме
Казахстанцы не верят в снижение инфляции даже через пять лет, следует из опроса Нацбанка.