Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 декабря
По состоянию на 14 декабря 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 522,24 тенге; евро – 611,66 тенге; российский рубль – 6,55 тенге; китайский юань – 74,10 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
520,44 тенге на покупку, 527,41 тенге на продажу.
Курс евро:
609,54 тенге на покупку, 619,54 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,43 тенге на покупку, 6,58 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
521,68 тенге на покупку, 523,76 тенге на продажу.
Курс евро:
610,87 тенге на покупку, 615,98 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,46 тенге на покупку, 6,57 тенге на продажу.
