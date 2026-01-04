Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 4 января
По состоянию на 4 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 505,73 тенге; евро – 595 тенге; российский рубль – 6,31 тенге; китайский юань – 72,12 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
507,40 тенге на покупку, 514,47 тенге на продажу.
Курс евро:
592,98 тенге на покупку, 602,94 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,17 тенге на покупку, 6,47 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
508.74 тенге на покупку, 512.92 тенге на продажу.
Курс евро:
593.79 тенге на покупку, 602.14 тенге на продажу.
Курс рубля:
6.13 тенге на покупку, 6.38 тенге на продажу.
