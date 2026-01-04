Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 4 января

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 4 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 505,73 тенге; евро – 595 тенге; российский рубль – 6,31 тенге; китайский юань – 72,12 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 507,40 тенге на покупку, 514,47 тенге на продажу. Курс евро: 592,98 тенге на покупку, 602,94 тенге на продажу. Курс рубля: 6,17 тенге на покупку, 6,47 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 508.74 тенге на покупку, 512.92 тенге на продажу. Курс евро: 593.79 тенге на покупку, 602.14 тенге на продажу. Курс рубля: 6.13 тенге на покупку, 6.38 тенге на продажу. Материал по теме Названа самая подорожавшая в 2025 году к доллару валюта К концу 2025 года рынок депозитов в Казахстане вошел в фазу жесткой конкуренции за депозиты граждан. Сразу 11 банков сегодня предлагают рекордную доходность в 20%.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: