Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 февраля

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 7 февраля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 494,65 тенге; евро – 583,73 тенге; российский рубль – 6,40 тенге; китайский юань – 71,24 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

494 тенге на покупку, 501 тенге на продажу.

Курс евро:

582 тенге на покупку, 592 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,3 тенге на покупку, 6,6 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

494,63 тенге на покупку, 497,23 тенге на продажу.

Курс евро:

583,33 тенге на покупку, 588,38 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,37 тенге на покупку, 6,51 тенге на продажу.

