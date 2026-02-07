Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 февраля
По состоянию на 7 февраля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 494,65 тенге; евро – 583,73 тенге; российский рубль – 6,40 тенге; китайский юань – 71,24 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
494 тенге на покупку, 501 тенге на продажу.
Курс евро:
582 тенге на покупку, 592 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,3 тенге на покупку, 6,6 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
494,63 тенге на покупку, 497,23 тенге на продажу.
Курс евро:
583,33 тенге на покупку, 588,38 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,37 тенге на покупку, 6,51 тенге на продажу.
Крупнейшая криптовалюта мира переживает острый кризис, похожий на обвал. По состоянию на 6 февраля 2026 года курс биткоина опускался до уровня 65 тысяч долларов.