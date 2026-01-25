Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 25 января

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 25 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 503,19 тенге; евро – 589,88 тенге; российский рубль – 6,64 тенге; китайский юань – 72,39 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 503 тенге на покупку, 510 тенге на продажу. Курс евро: 590 тенге на покупку, 600 тенге на продажу. Курс рубля: 6,41 тенге на покупку, 6,71 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 503,66 тенге на покупку, 506,03 тенге на продажу. Курс евро: 592,57 тенге на покупку, 597,16 тенге на продажу. Курс рубля: 6,49 тенге на покупку, 6,6 тенге на продажу. Материал по теме Доллар США: улыбка превращается в гримасу Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение прокомментировал глава Нацбанка.

