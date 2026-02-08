Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 8 февраля
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 8 февраля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 494,65 тенге; евро – 583,73 тенге; российский рубль – 6,40 тенге; китайский юань – 71,24 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
494 тенге на покупку, 501 тенге на продажу.
Курс евро:
582 тенге на покупку, 592 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,3 тенге на покупку, 6,6 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
495,69 тенге на покупку, 498,25 тенге на продажу.
Курс евро:
584,20 тенге на покупку, 589,06 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,39 тенге на покупку, 6,50 тенге на продажу.
Что ждет бизнес Казахстана в 2026 году – читайте по ссылке.
