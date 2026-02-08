Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 8 февраля

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 8 февраля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 494,65 тенге; евро – 583,73 тенге; российский рубль – 6,40 тенге; китайский юань – 71,24 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

494 тенге на покупку, 501 тенге на продажу.

Курс евро:

582 тенге на покупку, 592 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,3 тенге на покупку, 6,6 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

495,69 тенге на покупку, 498,25 тенге на продажу.

Курс евро:

584,20 тенге на покупку, 589,06 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,39 тенге на покупку, 6,50 тенге на продажу.

