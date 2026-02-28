Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 февраля
По состоянию на 28 февраля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 497,69 тенге; евро – 588,2 тенге; российский рубль – 6,45 тенге; китайский юань – 72,61 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
495 тенге на покупку, 502 тенге на продажу.
Курс евро:
583 тенге на покупку, 593 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,25 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
497,77 тенге на покупку, 500,09 тенге на продажу.
Курс евро:
587,55 тенге на покупку, 593,03 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,37 тенге на покупку, 6,48 тенге на продажу.
Материал по теме
Казахстанцы массово скупают доллары на фоне укрепления тенге – статистика обменных пунктов.