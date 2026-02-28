#Референдум-2026
#Казахмыс
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 февраля

обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 11:21 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 28 февраля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 497,69 тенге; евро – 588,2 тенге; российский рубль – 6,45 тенге; китайский юань – 72,61 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

495 тенге на покупку, 502 тенге на продажу.

Курс евро:

583 тенге на покупку, 593 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,25 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

497,77 тенге на покупку, 500,09 тенге на продажу.

Курс евро:

587,55 тенге на покупку, 593,03 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,37 тенге на покупку, 6,48 тенге на продажу.

, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 11:21
Каким будет курс доллара в 2026 году – обновленный прогноз Нацбанка

Казахстанцы массово скупают доллары на фоне укрепления тенге – статистика обменных пунктов.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
