Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 марта

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 497,69 тенге; евро – 588,2 тенге; российский рубль – 6,45 тенге; китайский юань – 72,61 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 495 тенге на покупку, 502 тенге на продажу. Курс евро: 583 тенге на покупку, 593 тенге на продажу. Курс рубля: 6,25 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 497,57 тенге на покупку, 500,94 тенге на продажу. Курс евро: 587,49 тенге на покупку, 592,89 тенге на продажу. Курс рубля: 6,36 тенге на покупку, 6,47 тенге на продажу. Материал по теме Казахстанцы массово скупают доллары на фоне укрепления тенге – статистика обменных пунктов Каким будет курс доллара в 2026 году – читайте обновленный прогноз Нацбанка.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: