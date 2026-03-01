Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 марта
По состоянию на 1 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 497,69 тенге; евро – 588,2 тенге; российский рубль – 6,45 тенге; китайский юань – 72,61 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
495 тенге на покупку, 502 тенге на продажу.
Курс евро:
583 тенге на покупку, 593 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,25 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
497,57 тенге на покупку, 500,94 тенге на продажу.
Курс евро:
587,49 тенге на покупку, 592,89 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,36 тенге на покупку, 6,47 тенге на продажу.
