#Казахмыс
Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 марта

курсы валют, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 11:07 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 497,69 тенге; евро – 588,2 тенге; российский рубль – 6,45 тенге; китайский юань – 72,61 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

495 тенге на покупку, 502 тенге на продажу.

Курс евро:

583 тенге на покупку, 593 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,25 тенге на покупку, 6,55 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

497,57 тенге на покупку, 500,94 тенге на продажу.

Курс евро:

587,49 тенге на покупку, 592,89 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,36 тенге на покупку, 6,47 тенге на продажу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 11:07
Казахстанцы массово скупают доллары на фоне укрепления тенге – статистика обменных пунктов

Каким будет курс доллара в 2026 году – читайте обновленный прогноз Нацбанка.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
