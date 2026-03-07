#Референдум-2026
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 марта

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 11:08 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 7 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 493,85 тенге; евро – 571,78 тенге; российский рубль – 6,25 тенге; китайский юань – 71,53 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

492 тенге на покупку, 499 тенге на продажу.

Курс евро:

568,91 тенге на покупку, 579 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,15 тенге на покупку, 6,45 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

493,73 тенге на покупку, 496 тенге на продажу.

Курс евро:

572,39 тенге на покупку, 577,86 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,22 тенге на покупку, 6,36 тенге на продажу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 11:08
Из чего формируется портфель крипторезерва Казахстана, рассказал глава Нацбанка

Подорожают ли кредиты в Казахстане, рассказал ранее глава Нацбанка.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
