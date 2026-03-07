Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 марта

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 7 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 493,85 тенге; евро – 571,78 тенге; российский рубль – 6,25 тенге; китайский юань – 71,53 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 492 тенге на покупку, 499 тенге на продажу. Курс евро: 568,91 тенге на покупку, 579 тенге на продажу. Курс рубля: 6,15 тенге на покупку, 6,45 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 493,73 тенге на покупку, 496 тенге на продажу. Курс евро: 572,39 тенге на покупку, 577,86 тенге на продажу. Курс рубля: 6,22 тенге на покупку, 6,36 тенге на продажу.

