Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 марта
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 7 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 493,85 тенге; евро – 571,78 тенге; российский рубль – 6,25 тенге; китайский юань – 71,53 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
492 тенге на покупку, 499 тенге на продажу.
Курс евро:
568,91 тенге на покупку, 579 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,15 тенге на покупку, 6,45 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
493,73 тенге на покупку, 496 тенге на продажу.
Курс евро:
572,39 тенге на покупку, 577,86 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,22 тенге на покупку, 6,36 тенге на продажу.
Подорожают ли кредиты в Казахстане, рассказал ранее глава Нацбанка.
