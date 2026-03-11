#Референдум-2026
Финансы

Названы самые дорогие и самые дешевые города Казахстана по стоимости услуг

рука деньги флаг, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 15:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Цены на повседневные услуги в городах Казахстана могут отличаться в несколько раз. Где дороже всего стричься, водить ребенка в детский сад или платить за коммунальные услуги и почему самая дорогая вода оказалась в Актау – выяснял Zakon.kz.

Алматы: любой каприз за ваши деньги

Сравнение стоимости повседневных сервисов показывает устойчивую картину: по большинству позиций лидирует Алматы. Особенно заметно это в тех услугах, где цена формируется рыночным спросом – салонах красоты, гостиницах или частных детских садах.

Так, согласно данным БНС АСПиР РК, средняя стоимость женской стрижки в Алматы составляет 7 413 тенге при среднем уровне по стране 4 632 тенге. Мужская стрижка обходится в 5 177 тенге, тогда как в большинстве других городов она стоит от 2 до 3 тысяч тенге.

Похожая ситуация и с услугами для семей. Месячная оплата детского сада в Алматы достигает 38 236 тенге. Для сравнения: в Туркестане она составляет 12 746 тенге.

Алматы также заметно выделяется ценами на гостиницы. Средняя стоимость проживания здесь составляет 34 807 тенге за сутки. В Астане аналогичная услуга стоит около 20 224 тенге, а в ряде региональных центров – еще ниже.

Такая ситуация объясняется экономической ролью города. Алматы остается крупнейшим деловым и финансовым центром страны, где выше уровень доходов и сформирован большой рынок услуг.

Дорогая моя столица…

Астана также входит в число городов с высокой стоимостью жизни, однако по большинству сервисов уступает Алматы.

Например, женская стрижка в столице стоит в среднем 4 687 тенге, а проживание в гостинице обходится примерно в 20 224 тенге за сутки.

При этом столица выделяется коммунальными расходами. Содержание и обслуживание жилья здесь составляет 71,54 тенге за квадратный метр – это самый высокий показатель среди городов страны. Выше среднего и стоимость вывоза мусора – 637 тенге в месяц с человека.

Подобная ситуация характерна для крупных административных центров, где коммунальная инфраструктура масштабнее и требует больших затрат на содержание.

Актау – город самой дорогой воды

Одним из самых заметных тарифов в статистике оказалась стоимость холодной воды в Актау. Здесь кубометр стоит 385,68 тенге.

Для сравнения: в Алматы тариф составляет 76,56 тенге за кубометр, а в Астане – 92,53 тенге.

Высокая стоимость связана с особенностями региона. Актау расположен в засушливой зоне и не имеет достаточных источников пресной воды, поэтому значительная часть водоснабжения обеспечивается за счет опреснения морской воды. Этот технологический процесс требует больших энергетических затрат и напрямую влияет на тарифы.

Фото: Zakon.kz

Маленький – не значит дешевый

Статистика показывает, что высокие цены могут встречаться и в относительно небольших городах. Причина чаще всего связана со структурой местного рынка услуг.

В малых городах количество компаний ограничено, а конкуренция заметно ниже, чем в крупных экономических центрах. В таких условиях отдельные услуги могут стоить дороже, даже если общий уровень доходов населения там ниже.

Дополнительную роль играет масштаб рынка. В мегаполисах высокий поток клиентов позволяет бизнесу распределять постоянные расходы – аренду помещений, оборудование и зарплаты сотрудников – на большое количество заказов. В небольших городах клиентов меньше, поэтому предприниматели вынуждены закладывать эти издержки в стоимость каждой услуги.

Например, химическая чистка верхней одежды в Талдыкоргане стоит 14 802 тенге. В Алматы и Астане аналогичная услуга обходится примерно в 7 тысяч тенге.

Похожая картина наблюдается и в медицинских услугах. Так, общий анализ крови в Таразе стоит 4 305 тенге, тогда как в Кызылорде – 1 500 тенге.

Юг: дешево и не сердито

Самые низкие цены на большинство повседневных услуг фиксируются в южных городах – Туркестане, Таразе и Шымкенте.

Например, проезд в городском автобусе в Шымкенте и Туркестане стоит 70 тенге, тогда как в Алматы – 120 тенге.

Женская стрижка в Туркестане стоит 2 823 тенге, тогда как в Алматы – 7 413 тенге. Похожая ситуация наблюдается и с детскими садами: 12 746 тенге в Туркестане против 38 236 тенге в Алматы.

Такое распределение цен во многом отражает различия в уровне доходов и масштабе местных рынков услуг.

Такая разная коммуналка

Если рынок бытовых услуг в целом следует экономической логике крупных и малых городов, то коммунальные тарифы распределены значительно менее равномерно.

Например, отопление в Алматы стоит 8 662 тенге за гигакалорию, тогда как в Кокшетау – около 2 981 тенге.

Сильно отличается и стоимость горячей воды. В Караганде кубометр стоит 614,89 тенге, а в Астане – 254,79 тенге.

На тарифы в этой сфере влияют источники тепла, износ коммунальных сетей, а также региональная тарифная политика.

Фото: Zakon.kz

Так где же жить дороже?

В целом, статистика показывает устойчивую картину. По большинству услуг самым дорогим городом остается Алматы. Далее следуют Астана и нефтяной регион Атырау. Самые доступные города – Туркестан, Тараз и Шымкент.

При этом данные показывают важную особенность: стоимость жизни в Казахстане определяется не только доходами населения. Существенную роль играют структура экономики города, уровень конкуренции на рынке услуг и состояние коммунальной инфраструктуры. Именно поэтому стоимость одних и тех же услуг в разных регионах страны может отличаться в несколько раз.

Ранее мы рассказали, в каких городах Казахстана самая низкая инфляция.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
В каких городах Казахстана самое дорогое и дешевое жилье
17:50, 13 января 2025
В каких городах Казахстана самое дорогое и дешевое жилье
В каких городах Казахстана наиболее дешевые стройматериалы
18:36, 11 июля 2024
В каких городах Казахстана наиболее дешевые стройматериалы
Алматы назвали самым дорогим городом Центральной Азии
15:11, 29 января 2024
Алматы назвали самым дорогим городом Центральной Азии
