Названы самые дорогие города Казахстана

Цены на хлеб, бензин, детские сады, услуги в разных регионах страны выглядят совершенно по-разному. По некоторым позициям разница между городами превышает 2-3 раза. Zakon.kz выяснил, какие города можно считать самыми дорогими, а где можно заметно экономить на повседневных расходах.

Алматы уже не лидер

Многие годы именно Алматы считается самым дорогим городом Казахстана. Расчеты Бюро национальной статистики АСПиР РК за май 2026 года показывают, что эта репутация сохраняется, хотя структура расходов заметно изменилась, и не везде Алматы держит первенство по дороговизне.

Так, пшеничный хлеб в Алматы стоит 308 тенге за килограмм против 212 тенге в Астане. Яйца первой категории продаются по 688 тенге за десяток, тогда как в столице их средняя цена составляет 566 тенге. Молоко жирностью 2,2-2,5% стоит 815 тенге за литр против 547 тенге в Астане.

Высокими остаются и цены на услуги. Особенно заметна разница по расходам на детей. Средняя стоимость услуг детского сада в Алматы достигает 39 416 тенге в месяц.

При этом по отдельным товарам лидерство уже перехватывают другие города.

Астана удерживает позиции по большинству расходов

Если Алматы чаще оказывается в центре внимания из-за стоимости услуг, то Астана редко становится абсолютным рекордсменом по отдельным товарам, однако стабильно остается среди городов с наиболее высокими расходами практически во всех категориях.

Так, стоимость нового жилья в Астане достигла 734 534 тенге за квадратный метр – это самый высокий показатель в стране. Услуги детского сада обходятся в среднем в 36 036 тенге в месяц, что также является одним из самых высоких значений по Казахстану.

Высокими остаются и цены на ряд продуктов питания. Например, вот такие рекорды: баранина стоит 5110 тенге за килограмм, вермишель – 1160 тенге, пряники – 2324 тенге, а говяжья печень – 2602 тенге.

При этом столица не выглядит самым дорогим городом по каждой отдельной позиции.

Атырау – в верхней части ценовых рейтингов

Если смотреть на продукты питания, то среди лидеров по дороговизне регулярно появляется Атырау.

Здесь одно из самых дорогих молока в стране – 937 тенге за литр. Сметана стоит 2904 тенге за килограмм, сыр – 7059 тенге. Высокими остаются цены на многие виды мясной и молочной продукции.

Такая картина показывает, что дороговизна в Казахстане давно перестала быть исключительно проблемой мегаполисов.

Южные города выигрывают на продуктах

Совсем другая ситуация наблюдается на юге страны.

Например, в Шымкенте хлеб стоит 187 тенге за килограмм против 308 тенге в Алматы. Капуста продается по 98 тенге за килограмм, а помидоры – по 619 тенге.

В Туркестане лук стоит всего 111 тенге за килограмм, сахар – 403 тенге, а хлеб – 218 тенге.

Если в Алматы средняя стоимость детского сада достигает 39 416 тенге в месяц, то в Туркестане этот показатель составляет 12 746 тенге.

Разница превышает 3 раза. Это один из самых больших разрывов среди всех представленных в статистике услуг и товаров.

Самые неожиданные ценовые рекорды

Статистика содержит немало неожиданных примеров.

Самый дорогой хлеб среди крупных городов зафиксирован в Конаеве – 347 тенге за килограмм. В Усть-Каменогорске самые дорогие помидоры – 1161 тенге за килограмм.

В Алматы десяток яиц первой категории стоит 688 тенге, тогда как в Караганде – 535 тенге. В Актау килограмм сливочного масла обходится в 7432 тенге – это почти на 3100 тенге дороже, чем в Кокшетау, где оно стоит 4333 тенге.

Еще один контраст заметен по фруктам. В Жезказгане бананы продаются по 1304 тенге за килограмм, тогда как в Павлодаре – по 884 тенге. Апельсины в Алматы стоят 1416 тенге, а в Петропавловске – 864 тенге.

Не менее заметны различия в сфере услуг. Так, женская стрижка в Алматы обходится в среднем в 7413 тенге, что является одним из самых высоких показателей в стране. Для сравнения, в Таразе аналогичная услуга стоит 2504 тенге. Разница почти трехкратная.

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