Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 марта
По состоянию на 15 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 490,69 тенге; евро – 562,33 тенге; российский рубль – 6,11 тенге; китайский юань – 71,33 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
487 тенге на покупку, 495,67 тенге на продажу.
Курс евро:
557 тенге на покупку, 567 тенге на продажу.
Курс рубля:
6 тенге на покупку, 6,3 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
490,84 тенге на покупку, 493,13 тенге на продажу.
Курс евро:
560,66 тенге на покупку, 566,33 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,08 тенге на покупку, 6,22 тенге на продажу.
Ранее сообщалось, что интерес к наличным долларам в Казахстане достиг рекорда.