Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 марта

обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 13:26 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 15 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 490,69 тенге; евро – 562,33 тенге; российский рубль – 6,11 тенге; китайский юань – 71,33 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

487 тенге на покупку, 495,67 тенге на продажу.

Курс евро:

557 тенге на покупку, 567 тенге на продажу.

Курс рубля:

6 тенге на покупку, 6,3 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

490,84 тенге на покупку, 493,13 тенге на продажу.

Курс евро:

560,66 тенге на покупку, 566,33 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,08 тенге на покупку, 6,22 тенге на продажу.

Ипотеку получить все сложнее: банки одобряют лишь четверть заявок

Ранее сообщалось, что интерес к наличным долларам в Казахстане достиг рекорда.

