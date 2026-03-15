Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 марта

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 15 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 490,69 тенге; евро – 562,33 тенге; российский рубль – 6,11 тенге; китайский юань – 71,33 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 487 тенге на покупку, 495,67 тенге на продажу. Курс евро: 557 тенге на покупку, 567 тенге на продажу. Курс рубля: 6 тенге на покупку, 6,3 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 490,84 тенге на покупку, 493,13 тенге на продажу. Курс евро: 560,66 тенге на покупку, 566,33 тенге на продажу. Курс рубля: 6,08 тенге на покупку, 6,22 тенге на продажу. Материал по теме Ипотеку получить все сложнее: банки одобряют лишь четверть заявок Ранее сообщалось, что интерес к наличным долларам в Казахстане достиг рекорда.

