Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 февраля

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 14 февраля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 495,73 тенге; евро – 589,53 тенге; российский рубль – 6,42 тенге; китайский юань – 71,86 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 493,01 тенге на покупку, 500,03 тенге на продажу. Курс евро: 585,03 тенге на покупку, 595,03 тенге на продажу. Курс рубля: 6,35 тенге на покупку, 6,65 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 495,12 тенге на покупку, 497,41 тенге на продажу. Курс евро: 585,91 тенге на покупку, 590,54 тенге на продажу. Курс рубля: 6,35 тенге на покупку, 6,46 тенге на продажу. Материал по теме Доллар на годовом минимуме – что будет с курсом дальше Казахстанцы охладели к золоту: продажи слитков рухнули почти вдвое.

