Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 февраля
По состоянию на 14 февраля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 495,73 тенге; евро – 589,53 тенге; российский рубль – 6,42 тенге; китайский юань – 71,86 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
493,01 тенге на покупку, 500,03 тенге на продажу.
Курс евро:
585,03 тенге на покупку, 595,03 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,35 тенге на покупку, 6,65 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
495,12 тенге на покупку, 497,41 тенге на продажу.
Курс евро:
585,91 тенге на покупку, 590,54 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,35 тенге на покупку, 6,46 тенге на продажу.
