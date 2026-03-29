Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 марта

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 29 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 482,89 тенге; евро – 556,83 тенге; российский рубль – 5,94 тенге; китайский юань – 69,72 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 479,14 тенге на покупку, 486,14 тенге на продажу. Курс евро: 553 тенге на покупку, 563 тенге на продажу. Курс рубля: 5,71 тенге на покупку, 6,11 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 482,84 тенге на покупку, 485 тенге на продажу. Курс евро: 555,91 тенге на покупку, 561,02 тенге на продажу. Курс рубля: 5,84 тенге на покупку, 6 тенге на продажу. Материал по теме Доллар просел, рубль развернулся: что происходит с наличной валютой Как торговый баланс Казахстана вырос вдвое вопреки рыночным ожиданиям – читайте по ссылке.

