Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 марта
По состоянию на 29 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 482,89 тенге; евро – 556,83 тенге; российский рубль – 5,94 тенге; китайский юань – 69,72 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
479,14 тенге на покупку, 486,14 тенге на продажу.
Курс евро:
553 тенге на покупку, 563 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,71 тенге на покупку, 6,11 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
482,84 тенге на покупку, 485 тенге на продажу.
Курс евро:
555,91 тенге на покупку, 561,02 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,84 тенге на покупку, 6 тенге на продажу.
Материал по теме
Как торговый баланс Казахстана вырос вдвое вопреки рыночным ожиданиям – читайте по ссылке.