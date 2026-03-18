#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Финансы

Курс доллара подрос на торгах после длительного снижения

Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 18 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,49 тенге, поднявшись на 3,2 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,77 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,04 тенге (+0,4).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482,9-485,4 тенге, евро – по 549,9-561,8 тенге, рубли – по 5,76-5,92.

Мировые цены на нефть снижаются 18 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 0,57%, до 102,83 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 1,70%, до 93,91 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 479,02 тенге, евро – 551,11 тенге, рубля – 5,82 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 марта, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сюрприз приготовили болельщикам матча "Зенит" - "Кайрат"
15:25, Сегодня
Сюрприз приготовили болельщикам матча "Зенит" - "Кайрат"
Главный тренер "Каспия" раскритиковал судейство в матче против "Окжетпеса" в КПЛ
14:54, Сегодня
Главный тренер "Каспия" раскритиковал судейство в матче против "Окжетпеса" в КПЛ
"Горько, конечно": Елена Рыбакина о проигранном Соболенко финале "Мастерса"
14:52, Сегодня
"Горько, конечно": Елена Рыбакина о проигранном Соболенко финале "Мастерса"
"Кызылжар" попал в неприятную ситуацию из-за легионера на крупную сумму денег
14:17, Сегодня
"Кызылжар" попал в неприятную ситуацию из-за легионера на крупную сумму денег
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: