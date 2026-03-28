Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 марта

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 28 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 482,89 тенге; евро – 556,83 тенге; российский рубль – 5,94 тенге; китайский юань – 69,72 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

479,97 тенге на покупку, 486,97 тенге на продажу.

Курс евро:

553 тенге на покупку, 563 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,8 тенге на покупку, 6,2 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

483,1 тенге на покупку, 485,32 тенге на продажу.

Курс евро:

555,44 тенге на покупку, 560,83 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,84 тенге на покупку, 6 тенге на продажу.

Продажи наличного доллара в Казахстане снижаются: в феврале обменные пункты реализовали валюту на 9,5% меньше, чем в январе, и на 22% ниже, чем год назад.