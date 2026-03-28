Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 марта
По состоянию на 28 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 482,89 тенге; евро – 556,83 тенге; российский рубль – 5,94 тенге; китайский юань – 69,72 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
479,97 тенге на покупку, 486,97 тенге на продажу.
Курс евро:
553 тенге на покупку, 563 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,8 тенге на покупку, 6,2 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
483,1 тенге на покупку, 485,32 тенге на продажу.
Курс евро:
555,44 тенге на покупку, 560,83 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,84 тенге на покупку, 6 тенге на продажу.
Продажи наличного доллара в Казахстане снижаются: в феврале обменные пункты реализовали валюту на 9,5% меньше, чем в январе, и на 22% ниже, чем год назад.