В России остановили операции с валютой и золотом

В России приостановили проведение операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лента.ru, об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов России.

Приостановка продлится до 1 июля 2026 года. В министерстве добавили, что решение было принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны.

До этого СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко заявила, что российский рубль угодил в идеальный шторм на фоне снижения ставки и роста импорта. Она считает, что рост курса доллара в ситуации дорожающей нефти выглядит парадоксально, поскольку увеличение нефтяных доходов обычно ведет к укреплению рубля.

