В России остановили операции с валютой и золотом
Как пишет Лента.ru, об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов России.
Приостановка продлится до 1 июля 2026 года. В министерстве добавили, что решение было принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны.
До этого СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко заявила, что российский рубль угодил в идеальный шторм на фоне снижения ставки и роста импорта. Она считает, что рост курса доллара в ситуации дорожающей нефти выглядит парадоксально, поскольку увеличение нефтяных доходов обычно ведет к укреплению рубля.
Ранее мы писали о том, что нефть тянет тенге к 480 за доллар, но рынок уже закладывает разворот: что будет с курсом в начале апреля.