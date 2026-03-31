Курс доллара опустился ниже 480 тенге
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,77 тенге, снизившись еще на 2,7 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 5,89 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,35 тенге (-0,35).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476,7-479,1 тенге, евро – по 548,3-554,2 тенге, рубли – по 5,81-5,97.
Мировые цены на нефть снижаются 31 марта.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,72%, до 106,62 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,45%, до 102,42 долл. за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 481,54 тенге, евро – 553,24 тенге, рубля – 5,93 тенге.
