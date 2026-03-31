Курс доллара опустился ниже 480 тенге

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 31 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,77 тенге, снизившись еще на 2,7 тенге.

Курс российского рубля поднялся до 5,89 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,35 тенге (-0,35).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476,7-479,1 тенге, евро – по 548,3-554,2 тенге, рубли – по 5,81-5,97.

Мировые цены на нефть снижаются 31 марта.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,72%, до 106,62 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,45%, до 102,42 долл. за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 481,54 тенге, евро – 553,24 тенге, рубля – 5,93 тенге.

