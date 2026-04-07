Европейская мечта на казахстанскую зарплату: можем ли мы позволить себе уровень ЕС

Жизнь в Европе часто представляется как некий единый стандарт благополучия, но реальность куда сложнее: между роскошью Люксембурга и скромным достатком Албании - целая пропасть. Где в этой пестрой системе находится Казахстан, и чей комфорт нам на самом деле по карману, выяснял Zakon.kz.

Не один уровень жизни, а несколько

Как подчеркивает аналитик и доктор исторических наук Сервет Янатма, исследующий социально–экономические показатели регионов, европейский образ жизни нельзя считать чем–то однородным. Различие лучше всего видно не в номинальных доходах, а в том, сколько товаров и услуг люди могут себе на этот доход позволить. Для такого сравнения используется показатель ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в ценах между странами и позволяет сопоставлять реальный уровень потребления.

Если принять средний уровень ЕС за 100, то значения сегодня варьируются от 68 (в Болгарии или Греции) до 239 в Люксембурге, что означает почти трехкратную разницу в возможностях потребления даже внутри одного союза.

Богатство с оговорками

На первый взгляд, лидеры европейской статистики очевидны – Люксембург и Ирландия демонстрируют показатели 239% и 237% от среднего уровня ЕС, однако эти цифры требуют уточнения, поскольку в обоих случаях на них влияют специфические факторы, которые искажают картину реального благосостояния населения.

В Люксембурге значительную часть добавленной стоимости создают иностранные работники, которые не входят в численность постоянного населения, тогда как в Ирландии высокий уровень ВВП во многом связан с деятельностью транснациональных компаний и доходами от интеллектуальной собственности, значительная часть которых в конечном итоге уходит за пределы страны.

Поэтому формальное лидерство этих государств не означает, что их уровень жизни можно напрямую переносить на другие экономики.

Настоящая "высшая лига" Европы

В ЕС есть группа стран, где высокий уровень жизни формируется за счет устойчивых экономических факторов, а не статистических эффектов. К ним относятся Нидерланды с уровнем 134% от среднего по ЕС, Дания – 127% и Австрия – 117%, за которыми следуют Германия и Бельгия с показателями около 115%, а также Швеция и Финляндия.

Эти экономики объединяет высокая производительность труда, развитая структура и способность создавать значительную добавленную стоимость на одного работника, что и формирует их положение в верхней части европейской шкалы благосостояния.

Показателен пример крупнейших стран Европейского союза, где масштаб экономики не всегда совпадает с уровнем благосостояния населения. Германия демонстрирует уровень выше среднего – около 115%, тогда как Франция находится практически на среднем уровне – 98%, а Италия и Испания уже отстают, показывая 96% и 92% соответственно. Это означает, что сам по себе размер экономики не является гарантией высокого уровня жизни, поскольку решающим фактором остается эффективность и производительность.

Восточная Европа: устойчивый разрыв

На противоположной стороне находятся страны Восточной Европы, где показатели стабильно остаются ниже среднего уровня ЕС. Албания имеет 42% от среднего уровня достатка, Болгария и Греция находятся на уровне около 68%, Латвия – 71%, Словакия – 75%, Венгрия – 76%, Хорватия – 78%, Румыния и Эстония – 79%, а Польша и Португалия приближаются к 81%.

"В 2025 году лишь 10 из 27 стран ЕС превысили средний по союзу уровень ВВП на душу населения в СПС. На них приходится около 34% общего населения". Сервет Янатма

А что за пределами ЕС?

По оценкам Eurostat, в странах-кандидатах на вступление в ЕС показатели ВВП на душу населения по ППС варьируются от 35% в Боснии и Герцеговине до 72% в Турции, что существенно ниже уровня большинства стран союза. В то же время государства вне ЕС, такие как Норвегия, Швейцария и Исландия, значительно превышают средний уровень.

С кем сопоставим Казахстан?

По данным Международного валютного фонда, объем экономики Казахстана по ППС составляет около 973 млрд долларов, что говорит о ее масштабе и относительной значимости в мировой системе. Согласно дальнейшему анализу МВФ, ВВП на душу населения по ППС в Казахстане составляет около 48 тыс. долларов на человека, что дает возможность сопоставить его с конкретными европейскими странами.

Наиболее близкий уровень демонстрирует Румыния с показателем около 50–54 тыс. долларов, а также Португалия, где он находится примерно на уровне 50 тыс. долларов. Чуть выше располагается Польша с показателем около 58 тыс. долларов, что уже отражает более высокий уровень покупательной способности.

При этом Казахстан опережает ряд стран, находящихся ниже по этой шкале: в Турции показатель составляет около 36 тыс. долларов, а в Греции – около 27 тыс. долларов, что заметно ниже казахстанского уровня. Кроме этого, мы сегодня обходим ряд государств, среди которых Латвия, Болгария, Черногория, Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Украина.

Если рассматривать положение страны в общеевропейской системе координат, то показатели Казахстана позволяют ему уверенно конкурировать с такими экономиками, как Польша, Венгрия и Словакия, оставляя позади всех официальных кандидатов на вступление в Европейский союз.

Этот перечень наглядно подтверждает: Казахстан уже перерос статус развивающегося рынка и закрепился в группе стран с уровнем дохода, сопоставимым с южными и восточными государствами Европы.

Отметим, что в 2025 году Валовый внутренний продукт Казахстана впервые превысил 300 млрд долларов.