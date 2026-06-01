Финансы

Потерял 1200 долларов из-за дипфейка: новая схема мошенников в Казахстане

Фото: Zakon.kz
Реклама с известным лицом, обещания быстрого заработка и настойчивые "менеджеры", убеждающие срочно вложить деньги. Именно так сегодня работают многие финансовые мошенники, которые используют искусственный интеллект и дипфейки для обмана инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Не верьте "известным лицам", особенно ненастоящим

О том, как один из казахстанцев потерял 1200 долларов, рассказал финансовый консультант Турар Абди. 

По его словам, история началась с обычной рекламы в соцсети. Молодой человек, желающий вложить свободные деньги в ценные иностранные бумаги, увидел видеоролик, в котором известный предприниматель, председатель крупного банка страны якобы призывал инвестировать через некую заграничную платформу.

На первый взгляд все выглядело убедительно: знакомое лицо, уверенная подача, обещания доходности и профессионально оформленный сайт. Однако за этой картинкой скрывалась стандартная схема финансового мошенничества.

"В эпоху ИИ сделать такой ролик – дело 5 минут. Сейчас мошенники пачками генерируют дипфейки", – предупреждает Турар Абди.

По его словам, поддельные видео штампуются с помощью искусственного интеллекта. Для этого они берут изображения и голоса известных банкиров, бизнесменов и публичных людей. Они подделывают голос, мимику и обещают легкие, гарантированные заработки.

Как работает схема

Подписчик перевел на платформу 1200 долларов и даже успел закрыть все сделки еще в конце апреля. Проблемы начались в тот момент, когда он решил вывести деньги.

Вместо перевода средств представители платформы начали требовать дополнительные платежи.

Сначала речь шла о некоем "гарантийном взносе". Затем появились новые объяснения – комиссия за вывод, техническое поручение, обязательный платеж для завершения операции.

Финансист отмечает, что именно этот момент является главным сигналом мошенничества. Если вам не дают вывести деньги и требуют закинуть еще сверху под предлогом комиссии, налога или гарантийного платежа – не вносите ничего, – предупреждает эксперт.

По его словам, это классическая ловушка.

"Это бесконечная яма. Как только вы отправите им эти деньги, они придумают новый повод, чтобы вытянуть из вас еще больше. Свои первые вложения вы уже не спасете, а вот новые потеряете со 100% вероятностью".Турар Абди

Телефонный террор

После отказа платить дальше незадачливый инвестор столкнулся с другой частью схемы – психологическим прессингом. Ему начали звонить и писать по 5–6 раз в день. После блокировки одного номера звонки поступали уже с других.

Это делается для того, чтобы вывести человека из равновесия и заставить принимать решения под давлением.

"Это обычная психологическая атака. Их задача – заставить человека запаниковать и расстаться с деньгами", – поясняет эксперт.

Что показала проверка

Финансовый консультант отмечает, что в подобных случаях достаточно потратить несколько минут на базовую проверку компании. Даже, если просто ввести название платформы в поисковике на специализированных ресурсах, то появятся отзывы, где компанию, с которой связался инвестор из Казахстана, прямо называют "мошеннической схемой". Кроме того, у платформы отсутствует лицензия на работу с розничными инвесторами в РК.

Эксперт подчеркивает, что именно этот простой шаг способен уберечь от большинства подобных историй.

"Если вам предлагают инвестировать через неизвестную платформу, сначала просто погуглите ее. Иногда этого уже достаточно, чтобы не потерять деньги".Турар Абди

Как инвестировать безопасно

Финансист напоминает: сами по себе инвестиции не несут угрозы, если работать через законные и регулируемые площадки. Доверять стоит только лицензированным брокерам, которые находятся под контролем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК.

"Никакой настоящий лицензированный брокер не будет требовать гарантийные взносы за вывод ваших же денег".Турар Абди

Главный совет, который дает финансовый консультант, прост: не доверять рекламе в соцсетях, даже если в ней фигурируют известные лица. Не верьте говорящим головам из рекламы, обещающим легкий заработок. Включайте критическое мышление, – призывает он.

История с потерянными 1200 долларами – лишь один из множества примеров того, как технологии искусственного интеллекта уже используются не только в бизнесе, но и в финансовом мошенничестве. И чем убедительнее становятся такие подделки, тем дороже может обойтись доверчивость.

Ранее Нацбанк Казахстана предупредил граждан об участившихся случаях телефонного мошенничества с использованием схем психологического давления.

