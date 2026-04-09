Евро не покупаем: как настроения казахстанцев меняют валютный рынок

Спрос на евро в Казахстане вернулся к минимальным значениям за восемь лет, тогда как интерес к доллару, наоборот, растет. Почему население перестало скупать валюту ЕС, - в материале Zakon.kz.

Ажиотаж сменился равнодушием

По данным Нацбанка Казахстана, в январе–феврале 2026 года обменные пункты продали евро в 3,5 раза меньше, чем год назад (18,8 млрд тенге против 68,1 год к году).

Текущие объемы продаж оказались ниже даже уровней 2018–2022 годов, когда спрос держался в диапазоне 30,6–45,9 млрд тенге. После умеренного роста в 2023–2024 годах в 2025 году произошел резкий скачок, который так же быстро сменился откатом, – отмечают специалисты Finprom.kz.

Помесячная динамика показывает, что всплеск спроса был краткосрочным. Основной объем пришелся на начало 2025 года:

январь – 34,9 млрд тенге;

февраль – 33,1 млрд тенге.

Уже в марте показатель упал до 11,6 млрд тенге, в апреле – до 4,9 млрд тенге, а летом спрос снижался до минимальных значений, включая 1,1 млрд тенге в июне.

К концу года рынок частично восстановился, но к пиковым уровням не вернулся. В 2026 году слабый спрос сохраняется: 8,3 млрд тенге в январе и 10,5 млрд тенге в феврале.

Дело не в курсе евро. А в чем?

Падение спроса с начала года наблюдается по всей стране, особенно в крупнейших городах. В Алматы за два месяца объем нетто-продаж снизился с 17 млрд до 6,7 млрд тенге, в Астане – с 24,5 млрд до 3,8 млрд тенге, то есть более чем в 6 раз. Таким же сильным оказалось снижение интереса к евро в регионах: в СКО объем упал с 4,2 млрд до 232,5 млн тенге, в ЗКО – с 3,1 млрд до 817 млн тенге.

При этом динамика курса евро не дает объяснения столь резкому снижению спроса. Если в апреле 2025 года официальный курс составлял 566,59 тенге, то сейчас он – 555,54 тенге.

Изменение явно незначительное и не может объяснить падение спроса в несколько раз.

Евро покупали как защиту от инфляции

Финансист Арсен Темирбаев объясняет, что ключевую роль в ажиотажной покупке евро в начале 2025 года сыграли настроения казахстанцев.

Год назад на фоне ожиданий высокой инфляции (простой пример: рост цен на продукты питания в январе 2025 года отметили 80,7% респондентов, а в декабре 2024 года показатель составлял 70,1%) население активно покупало валюту как способ сохранить сбережения. В этой логике евро выступал не столько платежным средством, сколько защитным активом.

"Снижение инфляционных ожиданий сегодня привело к тому, что необходимость в такой "страховке" исчезла, а вместе с ней – и ажиотажный спрос". Арсен Темирбаев

Слова эксперта подтверждают данные Национального банка. Краткосрочные инфляционные ожидания в феврале 2026 года снизились до 13,7% после 14,2% месяцем ранее.

Одновременно сегодня впервые фиксируется ослабление роли валютного фактора.

"Если раньше многие связывали рост цен с колебаниями курса тенге, то сейчас эта связь становится менее значимой. Люди все чаще объясняют инфляцию внутренними причинами". https://nationalbank.kz/file/download/121726

Доллар показал другую модель поведения

Ситуация с долларом складывалась иначе. В январе 2026 года на фоне укрепления тенге и снижения курса американской валюты спрос, напротив, вырос. Сравните: 1 октября курс доллара составлял 549,06 тенге, а буквально через четыре месяца, 1 февраля 2026 года, он составил 501,24 тенге. Падение на 9% или почти на 48 тенге.

Здесь начал работать другой механизм: валюту покупали не из-за опасений, а из-за более выгодного курса. Нетто-продажи составили 150,3 млрд тенге против 120,4 млрд тенге годом ранее, увеличившись на 24,8%. Однако уже в феврале ажиотаж начал спадать.

Ранее мы сообщили, что в начале 2026 года тенге стал самой быстро крепнущей валютой мира.