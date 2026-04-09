#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Финансы

Цены на квартиры в новостройках продолжили рост: но темпы снизились

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 15:52 Фото: freepik
Стоимость нового жилья в Казахстане за год выросла на 16,6%, но в марте прибавка составила лишь 1,0% – рынок выходит из фазы резкого роста и переходит к стабилизации. В каком регионе страны новостройки продолжают дорожать, а где рынок остановился, выяснял Zakon.kz.

Цены еще растут, но темпы уже снижаются

Данные Бюро национальной статистики АСПиР РК фиксируют смену динамики. В апреле 2026 года цены на первичное жилье за год выросли на 16,6%, за три месяца – на 3,7%, но за последний месяц прибавка составила лишь 1,0%.

Месячный рост на 1% – это еще не разворот вниз, но очень похоже на затухание темпа, считает эксперт по недвижимости Эльвира Сагандыкова.

"В течение 2025 года цены росли не просто быстро, а еще и нервно – все ожидали, как изменения в налоговой политике отразятся на жилье. Поэтому продавцы пытались всеми способами перестраховать себя".Эльвира Сагандыкова

В начале 2026 года это движение почти остановилось. Период быстрого удорожания заканчивается, и цены выходят на плато, по крайней мере в обозримой перспективе, уверена специалист.

Фото: Zakon.kz

Астана и Алматы: рост уже отражен в цене

По мнению аналитика, крупнейшие города страны прошли фазу активного удорожания.

В Астане новое жилье подорожало на 20,7% за год, средняя цена достигла 731 990 тенге за кв. м. В Алматы рост составил 20,2%, цена – 722 400 тенге. При этом помесячные изменения находятся в диапазоне 100,4-102,2. Это означает, что текущий уровень удерживается, но дополнительного импульса нет.

"Фактически покупатель сейчас платит за уже реализованный рост, а не за будущий".Эльвира Сагандыкова

Догонят ли регионы центры

Отметим, что в ряде городов рост цен на "первичку" сохраняется.

Актобе показал +20,0% за год, Павлодар: +15,9%, Конаев: +16,7%. В Уральске рост к декабрю составил 9,9%. Однако это движение идет с более низкой базы. Скажем, в Актобе квадратный метр стоит 345 933 тенге – почти в 2 раза дешевле, чем в Астане.

Это не ускорение за счет повышенного спроса, а выравнивание с общим уровнем цен, полагает эксперт по недвижимости.

"Такой рост может продолжаться и дальше, но его масштаб ограничен возможностью покупателей. По мере сближения с крупными городами темпы будут снижаться".Эльвира Сагандыкова

цены на жилье, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 15:52

Фото: Zakon.kz

Где цены остановились

Часть городов фактически не показывает движения. Жезказган и Петропавловск фиксируют 100,0 по основным индексам – без изменений к прошлым периодам. В Кызылорде также отсутствует рост к декабрю. Это тоже говорит о замедлении в секторе, хотя может указывать и на слабую активность покупателей. Без увеличения доходов или притока населения такие значения могут сохраняться длительное время.

Слова специалиста находят еще одно подтверждение в квартальной динамике. Так, за первые три месяца 2026 года цены в общем выросли на 4,1% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. В отдельных городах прирост достигает 6,5%.

Это остаточное движение после "сильного" 2025 года. Оно как бы поддерживает общий уровень, но не формирует новую волну роста.

Добавим, что разница в уровне цен на первичное жилье в Казахстане становится все более заметной. Например, средняя цена в Астане – 731 990 тенге за кв. м, а в Уральске – 326 259. Разрыв почти двукратный.

Ранее мы рассказали о том, какую стратегию лучше выбрать при покупке жилья в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Андрей Зубов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: