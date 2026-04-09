Цены на жилье в Казахстане продолжили рост: но темпы снизились

Стоимость нового жилья в Казахстане за год выросла на 16,6%, но в марте прибавка составила лишь 1,0% – рынок выходит из фазы резкого роста и переходит к стабилизации. В каком регионе страны новостройки продолжают дорожать, а где рынок остановился, выяснял Zakon.kz.

Цены еще растут, но темпы уже снижаются

Данные Бюро национальной статистики АСПиР РК фиксируют смену динамики. В апреле 2026 года цены на первичное жилье за год выросли на 16,6%, за три месяца – на 3,7%, но за последний месяц прибавка составила лишь 1,0%.

Месячный рост на 1% – это еще не разворот вниз, но очень похоже на затухание темпа, считает эксперт по недвижимости Эльвира Сагандыкова.

"В течение 2025 года цены росли не просто быстро, а еще и нервно – все ожидали, как изменения в налоговой политике отразятся на жилье. Поэтому продавцы пытались всеми способами перестраховать себя". Эльвира Сагандыкова

В начале 2026 года это движение почти остановилось. Период быстрого удорожания заканчивается и цены выходят на плато, по крайней мере в обозримой перспективе, – уверена специалист.

Астана и Алматы: рост уже отражен в цене

По мнению аналитика, крупнейшие города страны прошли фазу активного удорожания.

В Астане новое жилье подорожало на 20,7% за год, средняя цена достигла 731 990 тенге за кв.м. В Алматы рост составил 20,2%, цена – 722 400 тенге. При этом помесячные изменения находятся в диапазоне 100,4–102,2. Это означает, что текущий уровень удерживается, но дополнительного импульса нет.

"Фактически покупатель сейчас платит за уже реализованный рост, а не за будущий". Эльвира Сагандыкова

Догонят ли регионы центры

Отметим, что в ряде городов рост цен на "первичку" сохраняется.

Актобе показал +20,0% за год, Павлодар: +15,9%, Конаев: +16,7%. В Уральске рост к декабрю составил 9,9%. Однако это движение идет с более низкой базы. Скажем, в Актобе квадратный метр стоит 345 933 тенге – почти в 2 раза дешевле, чем в Астане.

Это не ускорение за счет повышенного спроса, а выравнивание с общим уровнем цен, – полагает эксперт по недвижимости.

"Такой рост может продолжаться и дальше, но его масштаб ограничен возможностью покупателей. По мере сближения с крупными городами темпы будут снижаться". Эльвира Сагандыкова

Где цены остановились

Часть городов фактически не показывает движения. Жезказган и Петропавловск фиксируют 100,0 по основным индексам – без изменений к прошлым периодам. В Кызылорде также отсутствует рост к декабрю. Это тоже говорит о замедлении в секторе, хотя может указывать и на слабую активность покупателей. Без увеличения доходов или притока населения такие значения могут сохраняться длительное время.

Слова специалиста находят еще одно подтверждение в квартальной динамике. Так, за первые три месяца 2026 года цены в общем выросли на 4,1% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. В отдельных городах прирост достигает 6,5%.

Это остаточное движение после "сильного" 2025 года. Оно как бы поддерживает общий уровень, но не формирует новую волну роста.

Добавим, что разница в уровне цен на первичное жилье в Казахстане становится все более заметной. Например, средняя цена в Астане – 731 990 тенге за кв.м, а в Уральске – 326 259. Разрыв почти двукратный.

