Есть работа, но пенсия под вопросом: 2,3 млн казахстанцев в зоне риска

В Казахстане сегодня насчитывается около 942,5 тыс. неформально занятых работников, однако без пенсионных взносов работают намного больше: 2,3 миллиона человек. Что на самом деле происходит на рынке труда, выяснял Zakon.kz.

"Тень" сокращается

По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году в Казахстане было 942,5 тыс. неформально занятых. За 3 года показатель снизился на 18,1%, а доля в общей занятости сократилась с 12,8% до 10,1%.

В целом статистика фиксирует постепенный выход людей из "серого" сектора. При этом важно понимать, как именно считаются эти данные, замечают специалисты Finprom. В расчетах используется методология Международной организации труда, которая включает в неформальную занятость работников вне официально оформленных трудовых отношений – как в компаниях, так и в домашних хозяйствах.

Где больше всего неформально занятых?

Больше всего работающих "всерую" – в Алматинской области: 149 тыс. человек. Далее идут Жамбылская – 93,7 тыс. и Западно-Казахстанская – 90,9 тыс. Минимальные значения зафиксированы в Шымкенте – 7,3 тыс. и области Улытау – 9,3 тыс.

При этом 42% неформально занятых – это самозанятые (397,6 тыс. человек) – курьеры в городах и полевые работники в сельской местности. Еще 544,9 тыс. – наемные работники, которые формально работают на работодателя, но остаются вне системы социальных гарантий.

Дополнительно данные показывают разрыв по нагрузке: более 22% "неформалов" перерабатывают свыше 40 часов в неделю, тогда как 19,4% не дотягивают до стандартной занятости, что напрямую влияет на доходы.

В каких сферах чаще всего работают без оформления

Наиболее высокий уровень неформальной занятости сохраняется в сельском хозяйстве – 389,1 тыс. человек. Несмотря на снижение на 32,6% по сравнению с 2022 годом, сектор остается крупнейшим источником "теневого" труда.

На втором месте торговля – 170,1 тыс. человек. За 3 года ситуация практически не изменилась, что указывает на устойчивость схем без оформления.

В строительстве без социальных гарантий работают более 107,8 тыс. человек. Здесь доминируют сезонные и низкоквалифицированные кадры.

В промышленности ситуация иная – 45 тыс. человек, что может говорить о более жестком контроле.

Еще интересные цифры. В научной и технической деятельности численность неформально занятых снизилась почти в 2 раза – до 6,5 тыс. человек. В образовании, напротив, выросла более чем в 2 раза – до 24,4 тыс. Это связано с ростом репетиторства и онлайн-обучения вне формального сектора.

2,3 млн работников без пенсионных взносов

Следующий тревожный момент возникает, когда в расчет берутся не методологические категории, а реальные платежи.

В Казахстане сегодня около 9,3 млн занятых. При этом пенсионные и социальные отчисления работодатели перечисляли только за 7,2 млн человек. Остальные 2,1 млн, или около 25% всех работающих, остались вне системы.

Данные ЕНПФ усугубляют эту картину. Из 7,2 млн активных вкладчиков регулярные взносы (от 9 до 12 раз в год) поступают только за 4,7 млн человек. Еще 1,6 млн получают отчисления лишь эпизодически.

В результате возникает несколько слоев работников, кто находится в зоне риска:

формально занятые, но без отчислений;

работники по договорам гражданско-правового характера;

частичная занятость с нерегулярными выплатами;

самозанятые вне системы.

В итоге получаем сложную картину. Рынок труда в Казахстане формально становится более "белым", но финансовое поведение работников и работодателей говорит о перекосах. Реальный масштаб незащищенной занятости ближе к 2,3 млн человек. То есть проблема не в количестве рабочих мест, а в качестве их оформления и соблюдении обязательств.

