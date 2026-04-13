Курс доллара вырос на торгах 13 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,90 тенге, поднявшись на 1,71 тенге.

Курс евро понизился до 553 тенге (-4,9).

Курс российского рубля вырос до 6,21 тенге (+0,06).

Курс китайского юаня на дневных торгах остался на уровне 69,40 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,2-475,5 тенге, евро – по 552,8-559 тенге, рубли – по 6,12-6,25.

Мировые цены на нефть растут 13 апреля.

Так, стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures), повысившись на 6,54 доллара, составила 101,74 доллара.

Нефть марки Light подорожала на нью-йоркской товарной бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) на 7,44 доллара – до 104,01 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 473,13 тенге, евро – 554,08 тенге, рубля – 6,13 тенге.

