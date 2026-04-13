Финансы

Курс доллара вырос на торгах 13 апреля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 15:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,90 тенге, поднявшись на 1,71 тенге.

Курс евро понизился до 553 тенге (-4,9).

Курс российского рубля вырос до 6,21 тенге (+0,06).

Курс китайского юаня на дневных торгах остался на уровне 69,40 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,2-475,5 тенге, евро – по 552,8-559 тенге, рубли – по 6,12-6,25.

Мировые цены на нефть растут 13 апреля.

Так, стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures), повысившись на 6,54 доллара, составила 101,74 доллара.

Нефть марки Light подорожала на нью-йоркской товарной бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) на 7,44 доллара – до 104,01 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в  473,13 тенге, евро – 554,08 тенге, рубля – 6,13 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 апреля, можно здесь.

