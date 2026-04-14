Цены останавливаются, но казахстанцы в это не верят

Свежий опрос Национального банка Казахстана, опубликованный 9 апреля 2026 года, показывает странное, на первый взгляд, расхождение: граждане страны почему-то почти не замечают текущего снижения цен, сообщает Zakon.kz.

Мартовские настроения

Февраль 2026 года стал максимальной точкой в инфляционных ожиданиях населения страны. Доля тех, кто оценивал рост цен как "очень сильный", достигала месяц назад 45,1%. В марте, согласно данным НБРК, этот показатель снизился до 44,9%. Параллельно доля ответов "цены выросли умеренно" сократилась с 42,7% до 42,0%, а "цены не изменились" выросла с 7,1% до 8,6%.

Это еще не разворот, а первая коррекция после пика: оценки текущего положения остаются высокими, но движение уже идет вниз, – считает экономист Тулеген Аскаров.

Улучшение есть, но оно пока внутри структуры

Общий фон оценки инфляционных процессов гражданами Казахстана почти не изменился. Суммарно доля ответов "цены выросли умеренно" и "выросли очень сильно" в марте составляет 86,9%.

"Большинство по-прежнему фиксирует рост цен, но уже по инерции. Заметьте, что часть респондентов начинает уходить из жесткой оценки в более мягкую. Давление не исчезает, но воспринимается слабее". Тулеген Аскаров

Продукты в магазинах – главный индикатор настроения

Структура ответов объясняет, почему снижение выглядит сдержанно. Около 80% опрошенных указывают на рост цен на продукты питания, тогда как непродовольственные товары и услуги остаются в диапазоне 6–11%.

Именно продукты формируют ежедневный контакт с ценами. Поэтому даже при ослаблении динамики восприятие меняется медленно, – полагает экономист.

"Мы видим сегодня те настроения, которые формировались на протяжении всего прошлого года после походов по магазинам. Память о росте цен в 2025 году удерживает жесткую оценку нынешних процессов". Тулеген Аскаров

На этом фоне остались без изменений и ожидания респондентов . В марте около 75–80% опрошенных по-прежнему считают, что цены будут расти в ближайший месяц. Доля тех, кто допускает снижение цен, держится на уровне 1–2% и не показывает роста.

Разрыв становится понятнее, если посмотреть на оценки за 12 месяцев. Доля тех, кто считает, что цены росли быстрее, чем раньше, увеличилась с 52,0% до 63,6%.

"Этот показатель так же отражает накопленный опыт, который не реагирует на краткосрочные изменения". Тулеген Аскаров

Выводы экономиста подтверждаются данными опроса. Попытка перевести ощущения в цифры показывает размытость оценок – около 60% затрудняются дать конкретный ответ, на сколько могут повыситься цены в текущем году. Это означает, что восприятие инфляции формируется как устойчивое ощущение, а не как точный расчет.

Взгляд в будущее

Здесь нельзя не отметить, что ожидания на пятилетний срок незначительно улучшились, хотя и остаются на высоком уровне – почти четверть опрошенных ждут рост цен на уровне более 10%.

При этом эксперт полагает, что уже к лету граждане начнут более уверенно смотреть в будущее.

Во-первых, укрепившийся тенге вселяет очень большую надежду на снижение темпов инфляции.

Во-вторых, действия правительства по контролю цен приносят свои плоды.

В-третьих, в Казахстане вновь ожидается хороший урожай сельскохозяйственных культур, прежде всего, зерновых".

"Если все эти слагаемые сойдутся, к июню-июлю мы увидим совершенно другие инфляционные ожидания населения", – резюмирует специалист.

Опрос Нацбанка фиксирует начало оптимистических настроений. Однако этот сдвиг пока не изменил общей картины. Для большинства граждан сценарий роста цен остается базовым. Нужно еще некоторое время, чтобы люди поверили в реальное снижение инфляции.

Отметим, что тренд на замедление инфляции в Казахстане идет уже с сентября 2025 года. Тогда уровень роста цен был 12,9%, а сегодня – 11%.