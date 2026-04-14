#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Финансы

Покупать стали меньше: торговля в Казахстане замедляется

Зеленый базар, рынок, продукты, сухофрукты, орехи, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 16:48 Фото: Zakon.kz
По итогам января-марта 2026 года индекс физического объема отрасли "Торговля" составил 104,8% против 106,3% годом ранее. Формально рынок остается в плюсе, однако эффект высокой базы кончается, и сектор переходит к более спокойному росту, сообщает Zakon.kz.

Оптовка против розницы

Ключевое изменение видно в разрыве между оптовой и розничной торговлей. Оптовый сегмент прибавил 5,8%, тогда как розничный – лишь 2,8%.

Это означает, что бизнес продолжает активно закупать и перераспределять товары, но конечный спрос со стороны населения растет заметно слабее.

Структура рынка только усиливает этот перекос. По данным БНС АСПиР РК, 67,3% оборота приходится на оптовую торговлю и только 32,3% – на розницу. По сути, текущий рост обеспечивается движением товаров внутри экономики.

Покупаем только необходимое

Дополнительный сигнал дает структура розничных продаж. Реализация продовольственных товаров выросла на 8,1%, тогда как непродовольственных – всего на 0,7%.

Динамика означает сдвиг в поведении потребителей: базовые расходы сохраняются, но траты на необязательные категории фактически стагнируют.

Покупатели становятся более осторожными, а рост концентрируется в сегменте первой необходимости.

При этом сама торговля остается преимущественно частной: 88% розничного оборота обеспечивают частные компании, еще 12% – предприятия с иностранным участием.

Торговая жизнь в трех городах

География торговли также не меняется: основная активность сосредоточена в крупнейших центрах. В оптовом сегменте лидируют:

  • Алматы (37,4%),
  • Атырау (15,2%),
  • Астана (14,9%).

В рознице та же картина: Алматы – 31,3%, Астана – 12,8%.

Отдельный индикатор – товарные запасы. На 1 апреля 2026 года их объем составил 1727,2 млрд тенге, или 68 дней торговли. Это достаточно высокий уровень, который тоже указывает на замедление оборота: товары реализуются дольше, чем раньше.

В таких условиях, если спрос не ускорится, бизнес будет вынужден либо снижать цены, либо работать с более низкой маржой.

Ранее мы рассказали, как Казахстан заработал более 1,6 млрд долларов на разнице между экспортом и импортом.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Алматы, Атырау и Астана – лидеры торговли Казахстана
15:20, 14 апреля 2025
Алматы, Атырау и Астана – лидеры торговли Казахстана
Каждая третья покупка в Казахстане совершается в Алматы
16:53, 12 февраля 2026
Каждая третья покупка в Казахстане совершается в Алматы
Алматы обеспечивает больше 30% товарооборота Казахстана
12:37, 13 ноября 2025
Алматы обеспечивает больше 30% товарооборота Казахстана
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
17:35, Сегодня
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
Помогут ли Казахстану на чемпионате мира хоккеисты, выступающие за рубежом: ответ тренера
17:15, Сегодня
Помогут ли Казахстану на чемпионате мира хоккеисты, выступающие за рубежом: ответ тренера
"Кайсар" показал строительство новой базы и академии клуба
16:54, Сегодня
"Кайсар" показал строительство новой базы и академии клуба
В Азии пожалели о том, что "кинули" Казахстан перед топ-турниром
16:54, Сегодня
В Азии пожалели о том, что "кинули" Казахстан перед топ-турниром
