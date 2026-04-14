Покупать стали меньше: торговля в Казахстане замедляется

По итогам января-марта 2026 года индекс физического объема отрасли "Торговля" составил 104,8% против 106,3% годом ранее. Формально рынок остается в плюсе, однако эффект высокой базы кончается, и сектор переходит к более спокойному росту, сообщает Zakon.kz.

Оптовка против розницы

Ключевое изменение видно в разрыве между оптовой и розничной торговлей. Оптовый сегмент прибавил 5,8%, тогда как розничный – лишь 2,8%.

Это означает, что бизнес продолжает активно закупать и перераспределять товары, но конечный спрос со стороны населения растет заметно слабее.

Структура рынка только усиливает этот перекос. По данным БНС АСПиР РК, 67,3% оборота приходится на оптовую торговлю и только 32,3% – на розницу. По сути, текущий рост обеспечивается движением товаров внутри экономики.

Покупаем только необходимое

Дополнительный сигнал дает структура розничных продаж. Реализация продовольственных товаров выросла на 8,1%, тогда как непродовольственных – всего на 0,7%.

Динамика означает сдвиг в поведении потребителей: базовые расходы сохраняются, но траты на необязательные категории фактически стагнируют.

Покупатели становятся более осторожными, а рост концентрируется в сегменте первой необходимости.

При этом сама торговля остается преимущественно частной: 88% розничного оборота обеспечивают частные компании, еще 12% – предприятия с иностранным участием.

Торговая жизнь в трех городах

География торговли также не меняется: основная активность сосредоточена в крупнейших центрах. В оптовом сегменте лидируют:

Алматы (37,4%),

Атырау (15,2%),

Астана (14,9%).

В рознице та же картина: Алматы – 31,3%, Астана – 12,8%.

Отдельный индикатор – товарные запасы. На 1 апреля 2026 года их объем составил 1727,2 млрд тенге, или 68 дней торговли. Это достаточно высокий уровень, который тоже указывает на замедление оборота: товары реализуются дольше, чем раньше.

В таких условиях, если спрос не ускорится, бизнес будет вынужден либо снижать цены, либо работать с более низкой маржой.

