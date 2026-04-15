Дополнительная пожизненная пенсия в Казахстане: что важно знать миллионам граждан

Дополнительная пожизненная пенсия за счет работодателя доступна миллионам казахстанцев. Об этом сегодня, 15 апреля 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в стране продолжается активное развитие пенсионной системы, где ключевым инструментом защиты интересов работника стал новый компонент – обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).

"Главная особенность этой меры заключается в том, что средства на будущую старость граждан направляются за счет собственных средств компаний, не уменьшая текущий доход работника. Эта норма введена для того, чтобы у каждого работающего казахстанца, особенно у молодого поколения, была надежная "финансовая подушка". Пресс-служба МТСЗН РК

Теперь, как уточнили в Минтруда, будущая пенсия формируется из трех источников:

государственной базовой выплаты,

личных накоплений в ЕНПФ,

дополнительного "условно-накопительного" компонента от работодателя.

"Такой подход гарантирует работнику получение дополнительных выплат на пожизненной основе. Это особенно важно для тех, кто родился после 1 января 1975 года: их пенсионный капитал будет напрямую зависеть от стабильности отчислений и участия в системе". Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ведомства, в текущем году ставка таких взносов составляет 3,5% от дохода работника. Система внедряется поэтапно – к 2028 году она достигнет целевого показателя в 5%.

"Действенность этого механизма уже подтверждается результатами текущего года. По состоянию на 1 апреля 2026 года работодатели обеспечили дополнительными пенсионными правами 5,8 млн работников. С начала года в пользу казахстанцев перечислен 951 млрд тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

При этом, как подчеркнули в Минтруда, государством соблюден баланс интересов: для бизнеса нагрузка остается на приемлемом уровне.

"Согласно Налоговому кодексу, все расходы компаний по уплате ОПВР относятся на вычеты из налогооблагаемого дохода, что стимулирует работодателей вести прозрачную социальную политику и заботиться о своем коллективе". Пресс-служба МТСЗН РК

