Финансы

Дополнительная пожизненная пенсия в Казахстане: что важно знать миллионам граждан

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 11:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Дополнительная пожизненная пенсия за счет работодателя доступна миллионам казахстанцев. Об этом сегодня, 15 апреля 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в стране продолжается активное развитие пенсионной системы, где ключевым инструментом защиты интересов работника стал новый компонент – обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).

"Главная особенность этой меры заключается в том, что средства на будущую старость граждан направляются за счет собственных средств компаний, не уменьшая текущий доход работника. Эта норма введена для того, чтобы у каждого работающего казахстанца, особенно у молодого поколения, была надежная "финансовая подушка".Пресс-служба МТСЗН РК

Теперь, как уточнили в Минтруда, будущая пенсия формируется из трех источников:

  • государственной базовой выплаты,
  • личных накоплений в ЕНПФ,
  • дополнительного "условно-накопительного" компонента от работодателя.
"Такой подход гарантирует работнику получение дополнительных выплат на пожизненной основе. Это особенно важно для тех, кто родился после 1 января 1975 года: их пенсионный капитал будет напрямую зависеть от стабильности отчислений и участия в системе".Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ведомства, в текущем году ставка таких взносов составляет 3,5% от дохода работника. Система внедряется поэтапно – к 2028 году она достигнет целевого показателя в 5%.

"Действенность этого механизма уже подтверждается результатами текущего года. По состоянию на 1 апреля 2026 года работодатели обеспечили дополнительными пенсионными правами 5,8 млн работников. С начала года в пользу казахстанцев перечислен 951 млрд тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

При этом, как подчеркнули в Минтруда, государством соблюден баланс интересов: для бизнеса нагрузка остается на приемлемом уровне.

"Согласно Налоговому кодексу, все расходы компаний по уплате ОПВР относятся на вычеты из налогооблагаемого дохода, что стимулирует работодателей вести прозрачную социальную политику и заботиться о своем коллективе".Пресс-служба МТСЗН РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане упростили порядок пенсионных выплат за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ). Что это значит, можете узнать по ссылке.

Об опасных письмах и звонках предупредили казахстанцев
Пенсия с 50 лет и пожизненно: в каком случае это возможно в Казахстане
Новые данные о пенсии в Казахстане: кто и сколько получает
