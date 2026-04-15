Внешняя торговля Казахстана вышла в рост после года восстановления

После планомерного выравнивания позиций в течение 2025 года товарооборот республики сегодня демонстрирует подъем выше 110%. Как складывалась эта динамика, в материале Zakon.kz.

От стабилизации к ускорению

Траектория внешней торговли в 2025 году была драматической. В начале года показатели оставались ниже уровня 2024 года: в январе – 92,5%, в феврале – 93,8%, в марте – 94,1%.

Далее происходило постепенное улучшение. К маю показатель достиг 96%, летом – 97-98%, осенью приблизился к 99%. К концу года торговля фактически вышла на уровень предыдущего периода: в ноябре – 100,2%, в декабре – 101,3%.

Настоящее ускорение началось в 2026 году: в январе показатель составил 116,1%, по итогам января-февраля – 111,3%. Как отмечает экономист Тулеген Аскаров, в этом процессе присутствует неожиданный и положительный момент.

Рост произошел на фоне снижения в 2025 году средней цены нефти Brent с 76,8 до 69,3 доллара за баррель.

Текущий уровень торговли

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь-февраль 2026 года внешний торговый оборот составил 21 679,6 млн долларов, увеличившись на 11,3%.

Экспорт достиг 12 036,8 млн долларов (+11,3%), импорт: 9 642,7 млн долларов (+11,4%). Положительное сальдо сложилось на уровне около 2 394 млн долларов.

Теперь более детально – по направлениям.

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за первые два месяца 2026 года составил 4 512,7 млн долларов, что на 15,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в страны Союза составил 1 265,3 млн долларов и снизился на 3,5%, тогда как импорт увеличился до 3 247,5 млн долларов (+25,1%).

В структуре торговли доминирует Россия с подавляющей долей 88,7%. Далее следуют Кыргызстан (7,1%), Беларусь (3,9%) и Армения (0,3%).

Экспорт и импорт

Экспортная корзина формируется преимущественно за счет сырьевых товаров. На нефть и нефтепродукты приходится 48% поставок. Значительную долю также занимают металлы и сельскохозяйственная продукция: рафинированная медь – 8%, медные руды и концентраты – 4,3%, ферросплавы – 3,6%, пшеница – 3,1%.

Импорт представлен более распределенной структурой. Крупнейшие позиции: электрогенераторы и преобразователи, легковые автомобили, телефонные аппараты, автозапчасти и автокомплектующие.

Ключевыми направлениями казахстанского экспорта остаются страны Европы и Китай. Италия занимает 18,1%, Китай – 15,6%, Россия – 8,2%, Нидерланды – 7,7%, Турция – 7,6%, Франция – 6,9%.

Импорт традиционно сосредоточен на двух крупнейших партнерах. Китай обеспечивает 31,4% поставок, Россия – 31,3%. Далее следуют Германия (4,4%), США (4,1%), Республика Корея (2,9%) и Турция (2,2%).

